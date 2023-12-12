В Бронксе частично обрушился жилой дом

В нью-йоркском районе Бронкс частично обрушилось здание. Это был шестиэтажный дом, в котором располагались как квартиры,..

В нью-йоркском районе Бронкс частично обрушилось здание. Это был шестиэтажный дом, в котором располагались как квартиры, так и коммерческие помещения. Обрушение произошло в 15:30 по местному времени.

На месте ведутся поисково-спасательные работы, однако по предварительным данным, в повреждённых помещениях никого не было. На первом этаже здания располагался магазин.

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:

«Здесь, в районе Моррис-Хайтс в Бронксе, произошло частичное обрушение жилого дома. Наши экстренные службы отреагировали незамедлительно, и благодаря видеонаблюдению мы смогли провести предварительный осмотр и связаться с владельцем магазина. По предварительной информации от него, никого из сотрудников магазина в это время там не было».

В целом в этом здании – 47 квартир и шесть коммерческих помещений. После обрушения пожарные прибыли на место в течение двух минут. Всех жильцов эвакуировали.

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[Джон Ходженс, глава пожарной службы]:

«Мы немедленно эвакуировали здание, вывели всех жильцов и начали концентрироваться на куче обломков перед зданием, пытаясь найти жертв. У нас были собаки, которые проводили обыск, и сейчас наша главная цель – добраться до дна этой кучи. Мы будем здесь, пока она не сравняется с асфальтом, чтобы убедиться, что, если там есть люди, мы поможем им вовремя».

При этом из-за обвала в обоих направлениях приостановили движение поездов на близлежащей ветке метро.

Что стало причиной обрушения, власти пока сказать не могут. Это обещают тщательно расследовать.

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