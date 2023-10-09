Израиль продолжает наносить ракетные удары по сектору Газа и зачищать свои территории

Израиль продолжает наносить ракетные удары по базам боевиков ХАМАС в секторе Газа. Как сообщает Цахал, уничтожены штаб-квартиры, тренировочные лагеря и склады боевиков.

Операция Армии обороны Израиля под названием «Железные мечи» началась в субботу, вскоре после того как ХАМАС объявил войну Израилю, убив либо захватив в плен сотни израильтян. Кроме того, из сектора Газа по Израилю запустили тысячи ракет. Они принесли разрушения и человеческие жертвы в Тель-Авиве и других городах.

Боевики ХАМАС скоординированно проникли на территорию Израиля разными путями и начали масштабные нападения. В целом Израиль уже сообщил более чем о 700 погибших. Среди них мирные жители и десятки полицейских. Также более 2000 человек получили ранения. Правительство считает, что боевики захватили около 100 заложников и перевезли их на территорию сектора Газа.

Предполагается, что подготовить операцию группировке помогал Иран. После начала кровопролития он заявил о поддержке боевиков.

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Сейчас Израиль официально находится в состоянии войны. Согласно заявлениям, никакого мирного урегулирования ситуации быть не может, и он будет действовать до полного уничтожения ХАМАС.

Он не только проводит массированные и направленные ракетные удары, но и ведёт зачистку территорий, захваченных группировкой в субботу. По площади она превышала весь сектор Газа. Убиты сотни боевиков. Десятки были арестованы.

Совет Безопасности ООН провёл закрытое заседание по ситуации в Израиле и секторе Газа. Участники обсуждали, что можно сделать для защиты мирных жителей и прекращения насилия. Однако никакого общего решения не приняли.

[Роберт Вуд, заместитель посла США при ООН]:

«Я не хочу вдаваться в подробности того, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть немало стран, которые осудили нападения ХАМАС. Впрочем, очевидно, не все. Кто конкретно, говорить не буду, но про одну из них вы точно сможете догадаться».

Ранее Джо Байден сообщил, что продолжит поддерживать Израиль. Так, США направили к берегам страны боевые корабли и самолёты в знак солидарности и поддержки.

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