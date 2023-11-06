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Израильская армия объявила об открытии гуманитарного коридора в секторе Газа

Израильская армия объявила об открытии гуманитарного коридора в секторе Газа

Израильская армия выпустила видеообращение, в котором объявила, что открыла «гуманитарный коридор» для гражданских лиц на севере..

Дата загрузки: 2023-11-07

Израильская армия объявила об открытии гуманитарного коридора в секторе Газа
Израильская армия выпустила видеообращение, в котором объявила, что открыла «гуманитарный коридор» для гражданских лиц на севере Газы. По нему можно переместиться на юг анклава.

[Моше Тетро, представитель армии Израиля]:
«Я ещё раз прошу всех мирных жителей северной части сектора Газа переехать к югу от Вади Газы. Северная часть сектора Газа и город Газа – это зона боевых действий, очень опасная территория. Преступная террористическая организация ХАМАС использует вас как живой щит».

Однако многие жители Газы отказываются уходить.

[Мохаммад Дахлан, житель Газы]:
«Мы умрём на наших землях и никуда не пойдём. Если покинем наши дома, то потеряем достоинство. Если пойдём в пустыню, то окажемся без средств к существованию. Так что лучше умереть на своей земле. Все их предупреждения для нас ничего не значат».

Между тем, Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Ирак. Выступая перед журналистами, он сказал, что американские чиновники добиваются гуманитарного прекращения огня в Газе. Это позволит доставить больше помощи палестинцам, а также освободить заложников.

По его словам, в анклав каждый день уже въезжает около 100 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. Однако этого недостаточно. Ранее он посетил Западный берег реки Иордан.

Органы здравоохранения в контролируемой ХАМАС Газе сообщают, что в ходе боевых действий и ракетных обстрелов погибло более 9700 палестинцев. Конфликт вспыхнул после внезапного нападения боевиков 7 октября на израильские кибуцы и музыкальный фестиваль. Тогда погибло 1400 израильтян. Более 240 захватили в плен.

Тем временем, в ночь на понедельник ракеты летели в обе стороны. Так, с юга Израиля можно было увидеть, как небо над Газой озаряют взрывы. Над Тель-Авивом система «Железный купол» также перехватила несколько ракет.
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