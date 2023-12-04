Израиль сообщил о ведении боевых действий на всей территории сектора Газа

Сухопутные силы Израиля действуют против ХАМАС на всей территории сектора Газа. Об этом сообщил представитель военного..

Сухопутные силы Израиля действуют против ХАМАС на всей территории сектора Газа. Об этом сообщил представитель военного ведомства. [Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ]:«ЦАХАЛ продолжает расширять свою наземную операцию против центров ХАМАС на всей территории Газы. Он встречается лицом к лицу с террористами и уничтожает их».

Представитель ЦАХАЛ также сказал, что корабли, обстрелянные йеменскими хуситами в Красном море, не имеют никакого отношения к Израилю. Ранее хуситы заявили, что их военно-морские силы совершили атаку на два израильских корабля, Unity Explorer и Number 9, с помощью боевого беспилотника и морской ракеты.

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[Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ]:«Ракеты были выпущены по двум коммерческим судам, не имеющим связи с Израилем».

Он также обвинил в нападении Иран, который поддерживает хуситов.

Представитель вооружённых сил хуситов заявил, что два корабля были атакованы в Баб-эль-Мандебском проливе между Йеменом и Эритреей после того, как они отвергли предупреждения.

По его словам, нападения будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится военная операция Израиля в секторе Газа.

Между тем, после возобновления бомбардировок анклава сотни жителей Газы направились в Рафах на юге сектора Газа в поисках убежища.

Кто-то едет на такси, кто-то перевозит вещи на телегах, а кто-то несёт самое необходимое пешком. Как объявила армия Израиля, людям нужно немедленно покинуть Хан-Юнис и его окрестности. Она также указала места убежищ, к которым можно направиться в Рафахе.

[житель сектора Газа]:«Мы не видим безопасных зон, но двигаемся, поскольку что мы можем сделать? У нас есть дети, и всю ночь идут обстрелы, поэтому мы переезжаем из района в район. Но в Газе нигде нет безопасности».

Семидневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС завершилось в пятницу. Оно позволило обменять палестинских заключённых на часть израильских заложников.

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