Израиль сообщил о ведении боевых действий на всей территории сектора Газа

Сухопутные силы Израиля действуют против ХАМАС на всей территории сектора Газа. Об этом сообщил представитель военного..
Дата загрузки: 2023-12-04
«ЦАХАЛ продолжает расширять свою наземную операцию против центров ХАМАС на всей территории Газы. Он встречается лицом к лицу с террористами и уничтожает их».
Представитель ЦАХАЛ также сказал, что корабли, обстрелянные йеменскими хуситами в Красном море, не имеют никакого отношения к Израилю. Ранее хуситы заявили, что их военно-морские силы совершили атаку на два израильских корабля, Unity Explorer и Number 9, с помощью боевого беспилотника и морской ракеты.[Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ]:
«Ракеты были выпущены по двум коммерческим судам, не имеющим связи с Израилем».
Он также обвинил в нападении Иран, который поддерживает хуситов.
Представитель вооружённых сил хуситов заявил, что два корабля были атакованы в Баб-эль-Мандебском проливе между Йеменом и Эритреей после того, как они отвергли предупреждения.
По его словам, нападения будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится военная операция Израиля в секторе Газа.
Между тем, после возобновления бомбардировок анклава сотни жителей Газы направились в Рафах на юге сектора Газа в поисках убежища.
Кто-то едет на такси, кто-то перевозит вещи на телегах, а кто-то несёт самое необходимое пешком. Как объявила армия Израиля, людям нужно немедленно покинуть Хан-Юнис и его окрестности. Она также указала места убежищ, к которым можно направиться в Рафахе.[житель сектора Газа]:
«Мы не видим безопасных зон, но двигаемся, поскольку что мы можем сделать? У нас есть дети, и всю ночь идут обстрелы, поэтому мы переезжаем из района в район. Но в Газе нигде нет безопасности».
Семидневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС завершилось в пятницу. Оно позволило обменять палестинских заключённых на часть израильских заложников.
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