Израильские танки прорвались в центр Хан-Юниса на юге сектора Газа

Израильские военные в воскресенье с боем пробились в центр главного города на юге сектора Газа. На..

Израильские военные в воскресенье с боем пробились в центр главного города на юге сектора Газа.

На кадрах армии видно последствия наземного и воздушного наступления на Хан-Юнис. После интенсивных ночных боёв танки достигли главной дороги, ведущей с севера на юг.

При этом здесь остаются сотни тысяч мирных жителей, бежавших из других частей анклава. В городскую больницу Насера в воскресенье поступило много раненых.

Запрещённая в России группировка «Исламский джихад», связанная с ХАМАС в Газе, заявила, что в этом районе с израильскими силами сражаются её бойцы.

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Обе стороны также сообщили о тяжёлых боях на севере сектора Газа.

Между тем, на международной конференции в Катаре министры иностранных дел арабских стран раскритиковали Соединённые Штаты за то, что они наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требовавшую прекращения огня по гуманитарным соображениям.

На конференции также выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:«Я повторил свой призыв к прекращения огня по гуманитарным соображениям. К сожалению, Совет Безопасности не смог его принять. Но это не делает его менее необходимым. Я обещаю, что не сдамся».

На брифинге кабинета министров в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал международные призывы положить конец войне в Газе несовместимыми с поддержкой цели войны по ликвидации ХАМАС.

Израиль пообещал уничтожить группировку, которая правит Газой с 2007 года, после того как боевики устроили массовую резню в израильских городах.

По данным Израиля, около 1200 человек были убиты и 240 взяты в заложники.

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