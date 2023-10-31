США призвали Израиль открыть КПП на границе с сектором Газа

Палестинцы в секторе Газа подвергаются принудительному перемещению и коллективному наказанию. Об этом в Совете Безопасности ООН..

Палестинцы в секторе Газа подвергаются принудительному перемещению и коллективному наказанию. Об этом в Совете Безопасности ООН заявил глава Агентства по делам палестинских беженцев Филипп Лаззарини.

Он также сказал, что отключение коммуникаций в выходные усугубило ситуацию, и что если так будет продолжаться, то для ООН станет почти невозможным продолжать работу в секторе Газа.

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[Филипп Лаззарини, глава Агентства ООН по делам палестинских беженцев]:«Топливо заканчивается. На улицы Газы начали выливаться сточные воды. Это скоро начнёт представлять огромную опасность для здоровья людей».

США также выразили обеспокоенность отключением связи в анклаве. Они призвали Израиль открыть КПП между ним и сектором Газа, чтобы доставить помощь.

[Лиза Доутен, представительница Управления ООН по гуманитарной помощи]:«И если мы хотим изменить ситуацию, нам необходимо иметь более одного пункта въезда в Газу. «Керем Шалом» между Израилем и сектором Газа – единственный переход, оборудованный для быстрой обработки достаточно большого количества грузовиков».

Между тем, представитель Израиля надел жёлтую звезду и объявил, что он и его команда начнут такие носить. Такие звёзды в средние века обязаны были носить евреи в некоторых халифатах и европейских странах. Такие же они носили и в период Второй мировой в странах Оси.

[Гилад Эрдан, постпред Израиля при ООН]:«Мы будем носить эту звезду до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников».

Израильская армия продолжает обстрел сектора Газа, нацеливаясь на объекты ХАМАС. Однако при этом страдают сотни тысяч жителей густонаселённого анклава.

ЦАХАЛ также объявил, что наносит ракетные удары по инфраструктурным объектам «Хезболлы» в Ливане.

Между тем, министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что пропалестинские демонстрации в её стране – это «марши ненависти», и что протестующие призывают к «уничтожению Израиля».

Браверман также отметила, что изменила бы британский закон об экстремизме.

Антисемитские и исламофобские инциденты в Великобритании резко возросли после нападения боевиков ХАМАС на израильские поселения 7 октября. Некоторые британские политики раскритиковали лондонскую полицию за то, что она на пропалестинском митинге не арестовывала людей, скандировавших «джихад».

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