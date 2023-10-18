Армия Израиля: ракету, упавшую на больницу в Газе, выпустили террористы

Взрыв в больнице в секторе Газа, в результате которого, как сообщается, погибли сотни людей, был вызван..

Взрыв в больнице в секторе Газа, в результате которого, как сообщается, погибли сотни людей, был вызван осечкой ракеты, выпущенной палестинской террористической группировкой. Об этом сообщили израильские военные.

При этом Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС, обвинило в нанесении авиаудара Израиль, назвав инцидент «ужасной бойней». По его данным, в результате взрыва в больнице аль-Ахли погибло, по меньшей мере, 500 человек.

Израильские силы говорят, что виноват «Исламский джихад» – радикальная палестинская организация, запрещённая в России и других странах. Она разделяет многие цели и взгляды ХАМАС, в том числе занимает яростную антиизраильскую позицию.

Больница расположена в центральной части сектора Газа, где Израиль, по его словам, наносит высокоточные удары по объектам террористов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В интернете распространились кадры взрыва в больнице: охваченное огнём здание и многочисленные тела погибших, в том числе детей.

Многие новостные агентства подхватили версию, продвигаемую ХАМАС, о том, что это результат авиаударов со стороны Израиля.

Но когда стали поступать подробности, в том числе аэрофотоснимки с военных беспилотников, версия событий стала меняться. На этих кадрах видно, что ракета взрывается в воздухе, после чего её обломки падают вниз. За этим следует взрыв уже на земле.

Армия обороны Израиля сообщила, что СМИ по всему миру поспешили опубликовать заголовки без проверки фактов.

[Даниэль Хагари, представитель израильский армии]:

«Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракетный залп в секторе Газа, который проходил в непосредственной близости от больницы Ахли в секторе Газа. Разведка указывает на то, что ответственность за неудавшийся запуск ракеты, поразившей больницу в Газе, несёт «Исламский джихад»».

По данным Израиля, боевики террористической группировки ХАМАС, которые убили около 1400 человек во время нападения на израильские общины, используют жителей Газы в качестве живого щита.

После нападения ХАМАС каждый день запускает ракеты, нацеленные на города по всему Израилю.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате ответных авиаударов израильских сил, по меньшей мере, 2778 человек погибли и 9700 получили ранения.

Короткая ссылка на эту страницу: