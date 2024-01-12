На острове Пасхи собрали 9 тонн электронных отходов

На острове Пасхи собрали почти девять тонн электронных отходов. При этом здесь живут менее 8000 человек...

На острове Пасхи собрали почти девять тонн электронных отходов. При этом здесь живут менее 8000 человек. Людей призвали сдавать сломанные или устаревшие планшеты, телефоны и другие гаджеты.

Сбор отходов организовали власти острова, компания по переработке вторсырья, а также чилийская телекоммуникационная компания.

[жительница острова Пасхи]:

«Эта компания берёт на себя ответственность за собственные отходы. Мы хотим, чтобы другие компании поступали так же».

Собранные отходы упаковывают и перевозят на судне на материк. Перерабатывать их будут на заводе в чилийском городе Вальпараисо.

[Александра Туки, сотрудница центра переработки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Остров Пасхи находится в юго-восточной части Тихого океана. Местное название – Рапа-Нуи. Это самый отдалённый населённый остров в мире. От континентального побережья Чили его отделяет более 3500 километров. Остров Пасхи входит в состав чилийского региона Вальпараисо.

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