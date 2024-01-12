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На острове Пасхи собрали 9 тонн электронных отходов

На острове Пасхи собрали 9 тонн электронных отходов

На острове Пасхи собрали почти девять тонн электронных отходов. При этом здесь живут менее 8000 человек...

Дата загрузки: 2024-01-12

На острове Пасхи собрали 9 тонн электронных отходов
На острове Пасхи собрали почти девять тонн электронных отходов. При этом здесь живут менее 8000 человек. Людей призвали сдавать сломанные или устаревшие планшеты, телефоны и другие гаджеты.

Сбор отходов организовали власти острова, компания по переработке вторсырья, а также чилийская телекоммуникационная компания.

[жительница острова Пасхи]:
«Эта компания берёт на себя ответственность за собственные отходы. Мы хотим, чтобы другие компании поступали так же».

Собранные отходы упаковывают и перевозят на судне на материк. Перерабатывать их будут на заводе в чилийском городе Вальпараисо.

[Александра Туки, сотрудница центра переработки]:

«Мы не только уменьшаем вред природе, но и повышаем осведомлённость людей об экологии. Мы также очищаем остров и планету от мусора».

Остров Пасхи находится в юго-восточной части Тихого океана. Местное название – Рапа-Нуи. Это самый отдалённый населённый остров в мире. От континентального побережья Чили его отделяет более 3500 километров. Остров Пасхи входит в состав чилийского региона Вальпараисо.
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