Столица Эфиопии превращается в огромный кооператив по сбору и переработке пластика. Аддис-Абеба давно страдает от того,..

Столица Эфиопии превращается в завод по переработке пластика

Столица Эфиопии превращается в огромный кооператив по сбору и переработке пластика. Аддис-Абеба давно страдает от того, что буквально завалена мусором.

Местная администрация старается сделать город чище. Каждое утро на улицы выходят мусорщики. Но даже в этом случае трудно справиться с проблемой загрязнения.

На помощь Аддис-Абебе приходят сборщики пластиковых отходов и перекупщики. Каждый выполняет свою задачу.

[сборщик пластика]:

«Я зарабатываю на жизнь сбором пластиковых бутылок на улицах. За день собираю шесть-семь килограммов».

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Перекупщики готовят пластиковые бутылки к переработке.

[перекупщик]:

«Мы активно вносим свой вклад в создание более чистой окружающей среды, а также даём возможность заработать сборщикам пластика. Мы покупаем то, что они собрали, затем сортируем по цвету и перепродаём сырьё перерабатывающим заводам».

Это одно из перерабатывающих предприятий в Аддис-Абебе.

[сотрудница завода]:

«Всё, что сделано из пластика, можно использовать. Я слежу здесь за тем, чтобы всё сырьё было качественно переработано».

Многие молодые эфиопы приезжают из провинций в столицу в поисках работы, но найти вакантное место трудно. В этом случае сбор и сортировка пластика становятся хорошей альтернативой. Перерабатывающие заводы тоже создают дополнительные рабочие места.

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