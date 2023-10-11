Премьер Финляндии: газопровод повредили преднамеренно

Подводный газопровод и телекоммуникационный кабель на дне Балтийского моря, соединяющие Финляндию и Эстонию, скорее всего, были..

[Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии]:

«По предварительной оценке, ущерб не мог возникнуть в результате нормального использования или колебаний давления. Вполне вероятно, что ущерб является результатом внешних действий. Финские власти начали расследование».

Подводный газопровод и телекоммуникационный кабель на дне Балтийского моря, соединяющие Финляндию и Эстонию, скорее всего, были повреждены в результате преднамеренного действия. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии.

Газопровод Balticconnector был перекрыт рано утром в воскресенье из-за опасений утечки. Его длина составляет 77 километров. Финский оператор Gasgrid заявил, что на ремонт могут уйти месяцы.

[Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии]:

«В воскресенье компания Gasgrid Finland уведомила власти о том, что предполагаемая утечка на Балтийском соединительном трубопроводе между Финляндией и Эстонией была обнаружена в 8.10 утра в воскресенье после взрыва и вызванных им нарушений. Власти совместно с пограничной и береговой охраной расследовали дело, и сегодня утром в трубопроводе были обнаружены места утечки. Точка утечки расположена в экономической зоне Финляндии».

Премьер-министр страны заявил, что повреждение трубопровода «вызывает тревогу», но энергоснабжение Финляндии остаётся стабильным и повреждение телекоммуникационного кабеля не повлияло на общую связь в стране.

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На газ приходится 5% энергоснабжения Финляндии.

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