Мебель из отходов: кениец спасает океан от пластика

Кениец Джоэл Оенга каждое утро приходит на живописный пляж Тиви на побережье Индийского океана. Но наслаждаться..
Дата загрузки: 2023-12-19
Кениец Джоэл Оенга каждое утро приходит на живописный пляж Тиви на побережье Индийского океана. Но наслаждаться красотами нет времени. Сейчас отлив, и Джоэл собирает мусор.
[Джоэл Оенга, мебельщик]:
«Когда идёшь по пляжу, видишь много мусора. Во время отлива я хожу туда каждое утро и собираю пластик и сети, которые вредят обитателям океана. Также к берегу прибивает бамбуковые деревья и брёвна. Я решил привести в порядок наш пляж, поскольку сюда часто приезжают туристы».
Кениец находит полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, мешки из-под цемента и верёвки, выброшенные с кораблей. Всё несёт домой. Потом сортирует, моет и сушит. Затем мастерит мебель.
[Джоэл Оенга, мебельщик]:
«Весь мусор из океана я должен использовать. Я не выбрасываю это на суше. Из всего, что собрал в океане, я что-нибудь делаю».
Специалисты говорят, что очищать побережье важно не только ради туристов.
[Эдвин Мвенга Чокве, глава организации Clean Mombasa]:
«Если пластик остаётся на пляже, то засоряет мангровые заросли, где размножается рыба. Рыбы могут поедать пластиковые отходы. Это опасно, потому что в итоге морские существа погибают. И как только экосистема разрушится, пляж станет совсем другим».
Джоэл свои изделия пока не продаёт. Говорит, что ему нужна помощь, чтобы отвезти мебель в магазин.
[Джоэл Оенга, мебельщик]:
«Торговля даст доход. А если появятся деньги, то они принесут пользу океану. Я найму людей для уборки и позабочусь о том, чтобы пляж Тиви был чистым».
Пока Джоэлу помогает друг. Но кенийский мебельщик надеется, что однажды его маленькая инициатива превратится в большой проект.
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