Мебель из отходов: кениец спасает океан от пластика

Кениец Джоэл Оенга каждое утро приходит на живописный пляж Тиви на побережье Индийского океана. Но наслаждаться..

Кениец Джоэл Оенга каждое утро приходит на живописный пляж Тиви на побережье Индийского океана. Но наслаждаться красотами нет времени. Сейчас отлив, и Джоэл собирает мусор.

[Джоэл Оенга, мебельщик]:

«Когда идёшь по пляжу, видишь много мусора. Во время отлива я хожу туда каждое утро и собираю пластик и сети, которые вредят обитателям океана. Также к берегу прибивает бамбуковые деревья и брёвна. Я решил привести в порядок наш пляж, поскольку сюда часто приезжают туристы».

Кениец находит полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, мешки из-под цемента и верёвки, выброшенные с кораблей. Всё несёт домой. Потом сортирует, моет и сушит. Затем мастерит мебель.

[Джоэл Оенга, мебельщик]:

«Весь мусор из океана я должен использовать. Я не выбрасываю это на суше. Из всего, что собрал в океане, я что-нибудь делаю».

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Специалисты говорят, что очищать побережье важно не только ради туристов.

[Эдвин Мвенга Чокве, глава организации Clean Mombasa]:

«Если пластик остаётся на пляже, то засоряет мангровые заросли, где размножается рыба. Рыбы могут поедать пластиковые отходы. Это опасно, потому что в итоге морские существа погибают. И как только экосистема разрушится, пляж станет совсем другим».

Джоэл свои изделия пока не продаёт. Говорит, что ему нужна помощь, чтобы отвезти мебель в магазин.

[Джоэл Оенга, мебельщик]:

«Торговля даст доход. А если появятся деньги, то они принесут пользу океану. Я найму людей для уборки и позабочусь о том, чтобы пляж Тиви был чистым».

Пока Джоэлу помогает друг. Но кенийский мебельщик надеется, что однажды его маленькая инициатива превратится в большой проект.

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