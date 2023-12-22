Люпин может заменить сою в качестве экологически чистого растительного белка

Могут ли люпины заменить сою в качестве более экологичного растительного белка? По мнению австралийских ученых, это..

Могут ли люпины заменить сою в качестве более экологичного растительного белка?

По мнению австралийских ученых, это возможно.

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[Бен Коул, основатель Wide Open Agriculture]:«Люпины – это своего рода невоспетый и непризнанный герой, новый источник растительного белка, который может конкурировать с соей, горохом и бобами – тремя основными игроками».

Люпины – бобовые растения.

Сейчас австралийская компания разрабатывает методы извлечения белка и улучшения вкуса люпиновой фасоли, чтобы сделать её растительной альтернативой мясу и молочным продуктам.

Уровень белка в люпиновых бобах такой же, как в сое. Но именно экологические преимущества этого растения выделяют его среди других.

[Бен Коул, основатель Wide Open Agriculture]:«Соя – это гигант. Это тот самый ингредиент, который потребители обнаружат в большинстве продуктов растительного происхождения. Но потребители начинают заглядывать под эту этикетку и задавать вопросы о том, как она была произведена. Использовали ли химикаты и большие объёмы воды».

Защитники природы ставят под сомнение экологичность выращивания сои. Они говорят, что для этого вырубают леса и создают поля с монокультурой.

Люпины же более устойчивы к переменам погоды и требуют меньшего ухода. Им также нужно меньше воды.

Более того, люпины повышают плодородие почвы, обогащая её азотом. Всё это позволяет сделать сельское хозяйство экологичным.

[Джеки Гарвис министр сельского хозяйства Западной Австралии]:«Мы знаем, что это конкурент сои, но я думаю, что это другой рынок. Это рынок для людей, которые ищут экологически чистый продукт».

В штате Западная Австралия выращивают около 75% мирового объёма люпина. Учёные и правительство видят в этом большой потенциал.

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