fb pixel
Телеканал NTD

На Мексику обрушился сильный ураган «Лидия»

На Мексику обрушился сильный ураган «Лидия»

На тихоокеанское побережье Мексики обрушился мощный ураган «Лидия». Сообщают, по меньшей мере, о двоих погибших. Ещё..

Дата загрузки: 2023-10-12

На Мексику обрушился сильный ураган «Лидия»
На тихоокеанское побережье Мексики обрушился мощный ураган «Лидия». Сообщают, по меньшей мере, о двоих погибших. Ещё два человека пострадали.

Стихия ударила по суше в качестве урагана 4-й категории. Она валила деревья и столбы линий электропередачи. Реки вышли из берегов, вызвав наводнения в нескольких западных штатах страны.

Близ курорта Пунта-Мита погиб мужчина. На его машину упало дерево. Об этом сообщили власти штата Наярит. Ещё один человек утонул в разлившейся реке.

В прибрежном городе Пуэрто-Вальярта на улицах валяются ветки и обломки повреждённых зданий. На городском пляже – сильные волны.

[Хорхе Мора, житель Пуэрто-Вальярты]:
«Вообще я к такому не готовился – не думал, что будет так. И вот вам результат моего неверия. В таких городах, как Пуэрто-Вальярта, сильные разрушения. В 90% домов нет электричества. Такова природа».

Ударив по побережью, ураган ослаб до шторма второй категории. Максимальная скорость ветра достигает 110 километров в час.

Шторм продолжает двигаться внутрь страны. Метеорологи прогнозируют сильные дожди и порывы ветра в западно-центральной Мексике.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...