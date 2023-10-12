На Мексику обрушился сильный ураган «Лидия»

На тихоокеанское побережье Мексики обрушился мощный ураган «Лидия». Сообщают, по меньшей мере, о двоих погибших. Ещё..

На тихоокеанское побережье Мексики обрушился мощный ураган «Лидия». Сообщают, по меньшей мере, о двоих погибших. Ещё два человека пострадали.

Стихия ударила по суше в качестве урагана 4-й категории. Она валила деревья и столбы линий электропередачи. Реки вышли из берегов, вызвав наводнения в нескольких западных штатах страны.

Близ курорта Пунта-Мита погиб мужчина. На его машину упало дерево. Об этом сообщили власти штата Наярит. Ещё один человек утонул в разлившейся реке.

В прибрежном городе Пуэрто-Вальярта на улицах валяются ветки и обломки повреждённых зданий. На городском пляже – сильные волны.

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[Хорхе Мора, житель Пуэрто-Вальярты]:

«Вообще я к такому не готовился – не думал, что будет так. И вот вам результат моего неверия. В таких городах, как Пуэрто-Вальярта, сильные разрушения. В 90% домов нет электричества. Такова природа».

Ударив по побережью, ураган ослаб до шторма второй категории. Максимальная скорость ветра достигает 110 километров в час.

Шторм продолжает двигаться внутрь страны. Метеорологи прогнозируют сильные дожди и порывы ветра в западно-центральной Мексике.

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