«Магнитная» хирургия: робот MARS провёл первую международную операцию

Этот хирургический робот перемещает органы внутри тела с помощью магнитов. Его впервые использовали за пределами США,..
Дата загрузки: 2023-12-11
Его впервые использовали за пределами США, где он был разработан. Операция по удалению желчного пузыря прошла в государственной больнице в Чили.
В калифорнийском стартапе Levita Magnetics, создавшем машину, говорят, что такие неинвазивные операции ускоряют процесс восстановления пациентов.[Альберто Родригес-Наварро, представитель компании-разработчика]:
«Мы хотим сделать хирургию более эффективной, расширить возможности с помощью технологий».
Техническое название робота – хирургическая платформа MARS. Идея такова: к органу прикрепляется небольшой магнит, а к рукам робота – мощный магнит. Затем с их помощью и удаляют орган.[Альберто Родригес-Наварро, представитель компании-разработчика]:
«Используя внешний магнит, мы уменьшаем количество разрезов на пациенте. Это большое клиническое преимущество. Меньше разрезов – меньше боли, более быстрая реабилитация. Система также даёт хирургу контроль над камерой, что обеспечивает лучшую и более стабильную визуализацию. В хирургии зрение имеет решающее значение».
Стартап надеется, что его разработка станет обычным явлением в больницах.[Альберто Родригес-Наварро, представитель компании-разработчика]:
«Наша цель – дать возможность хирургам проводить операции большему числу пациентов в день. Мы хотим удвоить количество операций, которые может выполнить одна команда».
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило систему MARS в сентябре.
А в октябре компания провела свою первую коммерческую операцию в клинике Кливленда в Огайо.
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