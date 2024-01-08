Камеры в кроватках новорождённых помогут найти причину необъяснимых смертей

На видео с домашней камеры видно, как 17-месячный Хейден играет перед сном. На следующее утро отец..
Дата загрузки: 2024-01-09
На следующее утро отец не смог его разбудить. Этот ребёнок стал одним из сотен, казалось бы, здоровых американских малышей и дошкольников, которые каждый год внезапно умирают во сне.
При этом вскрытие не даёт никаких ответов.
Но камера в кроватке Хейдена записывала всю ночь и дала подсказку.
В итоге сделали вывод, что фебрильные судороги во время сна – потенциальная причина, по крайней мере, некоторых случаев внезапной необъяснимой смерти детей. Об этом рассказали исследователи из Нью-Йоркского Университета, проанализировав несколько подобных домашних видео.[Оррин Девински, старший автор исследования]:
«Фебрильные судороги – это приступы, которые могут быть как сильными, так и слабыми. При них резко поднимается температура тела. Обычно у детей они проходят сами собой. Последствий нет. Но, к сожалению, не для всех».
Видеоролики не могут доказать, что судороги были вызваны повышением температуры. Но исследователи отметили, что у нескольких малышей были признаки лёгкой простуды.
А у Хейдена раньше случались судороги, когда он подхватывал детские вирусы.[Джастин Фелл, отец Хайдена]:
«Я думал, что с ним всё будет в порядке, что нужно было следовать естественности. Но это превратилось в кошмар каждого родителя».
Результаты первых исследований показывают, что внезапные смерти могут быть связаны с эпилепсией. Так, некоторые дети перед смертью двигались так, как будто у них случился кратковременный припадок.
Теперь исследователи хотят определить различия между теми очень редкими детьми, которые умирают, и массой детей, у которых всё в порядке после случайных припадков.
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