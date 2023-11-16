500-летний протез кисти руки нашли в Баварии

Немецкие учёные исследуют протез кисти руки возрастом 500 лет. Старинная конструкция принадлежала неизвестному мужчине. Его скелет нашли во время прокладки труб в баварском городе Фрайзинг недалеко от Мюнхена.

Археологи считают находку редкой и важной.

[Амира Адайлех, археолог]:

«Мы не слишком часто находим протезы рук. Особенно 500-летние. В Центральной Европе пока найдено примерно 50 протезов рук такого возраста. И эти протезы позволяют нам узнать интересные детали истории».

Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина умер в период между 1450 и 1620 годом. Ему было от 30 до 50 лет.

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Протез заменял мужчине четыре пальца левой руки. При этом большой палец у него сохранился. Искусственные пальцы сделаны из металла. Внутри полые. Расположены параллельно друг другу и немного согнуты – как при естественном положении кисти.

[Матиас Пфайль, реставратор]:

«В те времена протезы были роскошью. Обычно люди, потерявшие конечности на войне, никакой замены не находили. И вот мы видим другую ситуацию. Конечно, эти протезы не были полностью функциональным. Но медики попытались облегчить жизнь этому человеку. И, надо сказать, что метод очень хороший для того времени».

Учёные считают, что протез, по крайне мере, с тыльной стороны, был покрыт кожей. Частицы этого материала прилипли к металлу и до сих пор сохранились. Внутри искусственной кисти нашли что-то похожее на марлю. Возможно, эта ткань предохраняла руку от трения с металлом.

[Матиас Пфайль, реставратор]:

«Это показывает, насколько развита была медицина в то время. Изготовление протезов – дело сложное. Также важно, что был найден человек с очень интересной историей. И это также показывает, что в Баварии можно сделать ещё много важных находок».

По мнению археологов, мужчина мог потерять пальцы на войне. В те времена было много сражений.

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