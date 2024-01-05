Китайская компания BYD пытается опередить Tesla по продажам электромобилей

[Джеймс Эттвуд, и. о. редактора журнала Autocar]:

«Большая часть продаж BYD пришлась на Китай. Это их самый большой рынок, на него приходится 90% продаж».

Компания BYD стала серьёзным конкурентом для Tesla. В четвёртом квартале 2023-го китайский производитель продал более 520 тысяч электромобилей, а предприятие из Техаса Tesla – 480 тысяч.

BYD стремится завоевать мировой рынок электромобилей. Два года назад начала продавать их в Европе.

[Джеймс Эттвуд, и. о. редактора журнала Autocar]:

«Компания планирует построить завод в Венгрии, чтобы производить автомобили в том регионе. Она хочет стать крупнейшим производителем электромобилей в Европе к 2030 году. Это звучит невероятно. Но если посмотреть, с какой скоростью растут её продажи, то это кажется выполнимым».

По годовому показателю пока впереди Tesla. Она продала чуть более 1,8 миллиона электромобилей, что примерно на 40% больше, чем в 2022-м. Для молодой компании это хороший рост. Впрочем, у китайского производителя с этим дела обстоят ещё лучше. В 2023-м он продал на 73% электромобилей больше, чем в предыдущем году – почти 1,6 миллиона машин.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Между тем BYD и другие китайские производители электромобилей становятся вызовом не только для Tesla, но и для крупнейших автомобильных компаний мира, таких как Volkswagen, Ford, Honda и Toyota.

[Джеймс Эттвуд, и. о. редактора журнала Autocar]:

«Поэтому я думаю, что интересна не столько битва между Tesla и BYD, сколько то, что же сделают крупные признанные компании со столетней историей производства автомобилей, чтобы догнать этих внезапно объявившихся конкурентов».

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первый её электромобиль дебютировал в 2008-м.

Китайский конгломерат BYD начал свою историю в 95-м году. Сначала специализировался на производстве аккумуляторов, потом стал строить автомобили. Причём, в отличие от Tesla, выпускает и гибридные авто, и машины с двигателем внутреннего сгорания. Всего в 2023 году BYD продал три миллиона легковых автомобилей.

Короткая ссылка на эту страницу: