Правящая партия Польши «Право и справедливость» лишилась парламентского большинства

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) в воскресенье с небольшим отрывом лидировала на всеобщих..

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) в воскресенье с небольшим отрывом лидировала на всеобщих выборах. Такие данные приводят экзит-полы. При этом либеральная оппозиция, судя по всему, получила большинство.

Если результаты экзит-полов подтвердятся, это будет огромным поворотом для Варшавы. ПиС пришла к власти в 2015 году. С тех пор она не могла разрешить с Евросоюзом многочисленные противоречия по таким вопросам, как миграция, верховенство закона и свобода СМИ.

По предварительным результатам, ПиС набирает 36,8% голосов. Это примерно 200 кресел в Сейме, который включает 460 законодателей. Этого не хватит для утверждения решений, то есть Матеуш Моравецкий, скорее всего, не сможет снова занять кресло премьера.

При этом лидер партии ПиС Ярослав Качиньский призвал своих сторонников надеяться на лучшее.

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[Ярослав Качиньский, лидер ПиС]:

«Независимо от того, находимся мы у власти или в оппозиции, мы продолжим реализовывать нашу политику разными способами. Мы не предадим Польшу».

Оппозиционные партии, которые объединились в либеральной Гражданской коалиции, вместе должны получить 248 мест. То есть у них есть шанс сформировать правительство во главе с Дональдом Туском.

[Дональд Туск, лидер польской оппозиции]:

«Я был политиком и спортсменом в течение многих лет: я никогда в жизни не был так счастлив этому второму месту. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили ПиС от власти».

До выборов президент Польши Анджей Дуда сказал, что назначит премьером лидера победившей партии. При этом глава правительства и сам Кабинет должны быть одобрены Сеймом. А для этого нужно абсолютное большинство. Если парламент не утвердит в должности кандидатуру президента, тогда он в течение двух недель должен выбрать нового премьера.

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