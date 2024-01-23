6-й Международный конкурс портретной живописи NTD прошёл в Нью-Йорке. На выставке финалистов – 60 отмеченных наградами..
Дата загрузки: 2024-01-23
Задача конкурса, организованного международным телеканалом NTD – использовать этот вид искусства для возрождения традиционных ценностей и позитивных идеалов, таких как праведность, красота и сострадание.
Примечательно, что золотых призёров в этом году жюри не выбрало. Зато серебряную награду получил триптих «Милосердие Будды». Его написали три художника из Японии и Тайваня.[Цай Шаохан, серебряный призёр]:
«Эти картины очень большие, и персонажей много. В начале процесса проектирования, чтобы объединить все три картины в одну, нам пришлось очень много планировать. У каждого из нас, наверное, есть не менее 20-30 эскизов к каждой работе».
Картина Ши Жуцзян из Тайваня под названием «Выбор совести в условиях политических волнений» получила премию «Абсолютный гуманизм». Шесть художников также получили награду за выдающуюся технику, а два художника – премию «Выдающаяся молодёжь».
Этот портрет девочки по имени Вивиан получил бронзовую награду. Его написал Джон Дарли. Говорит, что перед этим он провёл время с семьёй девочки в горах.[Джон Дарли, бронзовый призёр]:
«Я очень благодарен за то, что NTD устраивает такой замечательный конкурс, на котором мы все можем собраться вместе и насладиться работами друг друга. Это фантастическое время».
Также на конкурсе вручили 35 почётных грамот. Одну из них получил Кен Гошен.[Кен Гошен, участник конкурса]:
«Этот конкурс действительно уникален тем, что в нём особое внимание уделяется классической эстетике и идеалам истинной и чистой красоты».
Любители искусства могли бесплатно увидеть картины, попавшие в финал, в клубе «Салмагунди» в Нью-Йорке.
Альбом с работами этого года выпустят вскоре после завершения конкурса.
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