6-й Международный конкурс портретной живописи NTD прошёл в Нью-Йорке. На выставке финалистов – 60 отмеченных наградами картин в стиле реализма. Их создали около 50 художников более чем из 20 стран.

Задача конкурса, организованного международным телеканалом NTD – использовать этот вид искусства для возрождения традиционных ценностей и позитивных идеалов, таких как праведность, красота и сострадание.

Примечательно, что золотых призёров в этом году жюри не выбрало. Зато серебряную награду получил триптих «Милосердие Будды». Его написали три художника из Японии и Тайваня.

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[Цай Шаохан, серебряный призёр]:

«Эти картины очень большие, и персонажей много. В начале процесса проектирования, чтобы объединить все три картины в одну, нам пришлось очень много планировать. У каждого из нас, наверное, есть не менее 20-30 эскизов к каждой работе».

Картина Ши Жуцзян из Тайваня под названием «Выбор совести в условиях политических волнений» получила премию «Абсолютный гуманизм». Шесть художников также получили награду за выдающуюся технику, а два художника – премию «Выдающаяся молодёжь».

Этот портрет девочки по имени Вивиан получил бронзовую награду. Его написал Джон Дарли. Говорит, что перед этим он провёл время с семьёй девочки в горах.

[Джон Дарли, бронзовый призёр]:«Я очень благодарен за то, что NTD устраивает такой замечательный конкурс, на котором мы все можем собраться вместе и насладиться работами друг друга. Это фантастическое время».

Также на конкурсе вручили 35 почётных грамот. Одну из них получил Кен Гошен.

[Кен Гошен, участник конкурса]:«Этот конкурс действительно уникален тем, что в нём особое внимание уделяется классической эстетике и идеалам истинной и чистой красоты».

Любители искусства могли бесплатно увидеть картины, попавшие в финал, в клубе «Салмагунди» в Нью-Йорке.

Альбом с работами этого года выпустят вскоре после завершения конкурса.

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