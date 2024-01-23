Трёхдневный конкурс устроили для лошадей местной породы в Перу. Этих скакунов называют перуанскими пасо. Порода считается..

В Перу прошёл конкурс для лошадей местной породы

Трёхдневный конкурс устроили для лошадей местной породы в Перу. Этих скакунов называют перуанскими пасо. Порода считается национальным достоянием.

[Хорхе Вильякорта, президент Ассоциации коневодов]:

«Эти лошади появились после прихода испанцев в Перу. Эти животные дали нашему народу новый способ передвижения. Это наша порода. Её вывел народ».

Порода происходит от андалузской и берберийской лошадей. Они дали перуанскому пасо уравновешенный характер и мягкую иноходь, а также силу и выносливость.

[Ренсо Вальверде, наездник]:

«У меня рабочая лошадь. Таких мы используем для поездок по полям и прогулок. Это сильное и послушное животное с плавной иноходью. Я очень горжусь им».

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Перуанских пасо разводили 400 лет, не примешивая никакой другой крови. Поэтому лошади сохранили уникальные черты. В 1992 году породу объявили культурным наследием страны.

На конкурсе выступили 330 лошадей. Они соревновались в трёх категориях: кобылы, жеребцы и рабочие лошади.

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