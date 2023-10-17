Камеры с ИИ помогают находить в бассейнах тонущих людей

В этом бассейне в немецком городе Хомбург за пловцами бдительно следят не только спасатели, но и..

В этом бассейне в немецком городе Хомбург за пловцами бдительно следят не только спасатели, но и искусственный интеллект. Для предотвращения несчастных случаев установлены подводные камеры и адаптивная система с ИИ. Её считают первой в своём роде в Германии.

Компьютерная система камер получила название SwimEye. Она предназначена для того, чтобы быстро обнаруживать тонущих людей. В общей сложности камер семь. Все видеосигналы поступают в диспетчерскую, а также прямо на телефоны спасателей.

[Маттиас Манн, сотрудник бассейна]:

«Система распознаёт, что с человеком что-то не так, и выдаёт предупреждение. Появляется красный сигнал тревоги в телефоне, что в спортивном или обычном бассейне кто-то тонет. Тогда дежурный проверяет это на мониторе и может начать спасательные мероприятия».

Камеры работают постоянно, но беспокоиться о защите своей приватности не стоит. Записи сохраняются только в случае тревоги, а затем передаются в полицию, если возникает необходимость в расследовании.

[Маттиас Манн, сотрудник бассейна]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Если система обнаруживает чрезвычайную ситуацию, около 30 секунд всего происшествия записывается и затем может быть опубликовано по приказу полиции».

В бассейне говорят, что с момента установки системы была зарегистрирована только одна ложная тревога. Программа постоянно обучается и уже может отличить человека от куклы.

[Сахар Ибрагим, спасательница]:

«Я смотрю на эту систему не как на конкурента, а как на поддержку для нас. Тем не менее, мы не полагаемся исключительно на неё, мы по-прежнему следим за посетителями».

Самим же посетителям новая система понравилась.

[Эльке Шрайбер, посетительница]:

«Спасатели отлично справляются со своей работой, но это ещё одно дополнение». [Рита Хейзиг-Шефер, посетительница]:

«Я хожу плавать каждый день, и всегда что-то может случиться. Я рада, что за нами будет следить нечто подобное».

Систему SwimEye уже используют в бассейнах Скандинавии и Швейцарии.

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