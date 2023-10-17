Камеры с ИИ помогают находить в бассейнах тонущих людей

В этом бассейне в немецком городе Хомбург за пловцами бдительно следят не только спасатели, но и..
Дата загрузки: 2023-10-17
Компьютерная система камер получила название SwimEye. Она предназначена для того, чтобы быстро обнаруживать тонущих людей. В общей сложности камер семь. Все видеосигналы поступают в диспетчерскую, а также прямо на телефоны спасателей.
[Маттиас Манн, сотрудник бассейна]:
«Система распознаёт, что с человеком что-то не так, и выдаёт предупреждение. Появляется красный сигнал тревоги в телефоне, что в спортивном или обычном бассейне кто-то тонет. Тогда дежурный проверяет это на мониторе и может начать спасательные мероприятия».
Камеры работают постоянно, но беспокоиться о защите своей приватности не стоит. Записи сохраняются только в случае тревоги, а затем передаются в полицию, если возникает необходимость в расследовании.
[Маттиас Манн, сотрудник бассейна]:
«Если система обнаруживает чрезвычайную ситуацию, около 30 секунд всего происшествия записывается и затем может быть опубликовано по приказу полиции».
В бассейне говорят, что с момента установки системы была зарегистрирована только одна ложная тревога. Программа постоянно обучается и уже может отличить человека от куклы.
[Сахар Ибрагим, спасательница]:
«Я смотрю на эту систему не как на конкурента, а как на поддержку для нас. Тем не менее, мы не полагаемся исключительно на неё, мы по-прежнему следим за посетителями».
Самим же посетителям новая система понравилась.
[Эльке Шрайбер, посетительница]:
«Спасатели отлично справляются со своей работой, но это ещё одно дополнение».
[Рита Хейзиг-Шефер, посетительница]:
«Я хожу плавать каждый день, и всегда что-то может случиться. Я рада, что за нами будет следить нечто подобное».
Систему SwimEye уже используют в бассейнах Скандинавии и Швейцарии.
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