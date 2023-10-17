Суд запретил Дональду Трампу критиковать прокуроров, судей и свидетелей

Федеральный судья в понедельник запретил Дональду Трампу устно критиковать американских прокуроров, сотрудников суда и потенциальных свидетелей,..
Дата загрузки: 2023-10-17
Судья Таня Чуткан заявила, что не будет налагать ограничения на заявления, которые Трамп делает о Вашингтоне, а также в адрес правительства, включая администрацию Байдена и Министерство юстиции. Однако экс-президенту Трампу будет запрещено публиковать заявления с критикой на специального прокурора Джека Смита, его сотрудников, сотрудников суда, а также семьи любого из этих людей.
Трамп также частично ограничен в том, что он может говорить о потенциальных свидетелях. Например, он может публиковать сообщения о бывшем вице-президенте Майке Пенсе, но не о событиях, связанных с его делом.
Если экс-президент нарушит распоряжение, ему грозят санкции.
Выступая на предвыборном митинге в Айове, Дональд Трамп, который не признаёт себя виновным по делу, пообещал обжаловать постановление судьи.
[Дональд Трамп, экс-президент США]:
«Сегодня судья наложил запрет. Я буду единственным политиком в истории, который будет работать в условиях запрета на критику людей».
Адвокат Трампа заявил, что Министерство юстиции пытается ограничить свободу слова экс-президента в разгар его предвыборной кампании. Он также добавил, что Трамп как политический кандидат должен иметь возможность свободно высказываться по актуальным вопросам, включая роль Министерства юстиции и назначение судей.
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