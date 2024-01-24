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Звезда НФЛ передал собаку-поводыря, названную в его честь, новому владельцу

Звезда НФЛ передал собаку-поводыря, названную в его честь, новому владельцу

Звезда американского футбола Илай Мэннинг передал собаку-поводыря, названную в честь него, новому владельцу. Им стал слепой..

Дата загрузки: 2024-01-24

Звезда НФЛ передал собаку-поводыря, названную в его честь, новому владельцу

Звезда американского футбола Илай Мэннинг передал собаку-поводыря, названную в честь него, новому владельцу. Им стал слепой бегун Томас Панек. Торжественное мероприятие проходит в Нью-Йорке.

Золотистому ретриверу дали имя Тен, что переводится как «десять». Под таким номером выступал Илай Мэннинг. Он играл в команде «Нью-Йорк Джайентс» и дважды становился чемпионом Супербоула.

[Илай Мэннинг, двукратный чемпион Супербоула]:
«Десятка была важна для меня очень долго. Этот номер я носил в колледже. Когда перешёл в «Нью-Йорк Джайентс», там тоже мне дали такой номер, и я носил его 16 лет».

Собаку-поводыря обучили сотрудники некоммерческой организации «Глаза, ведущие незрячих». Её возглавляет новый хозяин Тена.

[Томас Панек, глава организации «Глаза, ведущие незрячих»]:
«Я человек, потерявший зрение. Тен будет глазами, которые меня ведут. Он поможет мне ориентироваться во время ходьбы и бега. Он будет постоянно рядом».

Организация «Глаза, ведущие незрячих» существует на пожертвования. Она разводит собак и готовит их к работе поводырями. Потом животных бесплатно передают слепым. В прошлом году собак-поводырей получили 150 человек с нарушениями зрения. С 2020 года в совет директоров организации входит Илай Мэннинг.
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