Звезда НФЛ передал собаку-поводыря, названную в его честь, новому владельцу

Звезда американского футбола Илай Мэннинг передал собаку-поводыря, названную в честь него, новому владельцу. Им стал слепой..

Звезда американского футбола Илай Мэннинг передал собаку-поводыря, названную в честь него, новому владельцу. Им стал слепой бегун Томас Панек. Торжественное мероприятие проходит в Нью-Йорке.

Золотистому ретриверу дали имя Тен, что переводится как «десять». Под таким номером выступал Илай Мэннинг. Он играл в команде «Нью-Йорк Джайентс» и дважды становился чемпионом Супербоула.

[Илай Мэннинг, двукратный чемпион Супербоула]:

«Десятка была важна для меня очень долго. Этот номер я носил в колледже. Когда перешёл в «Нью-Йорк Джайентс», там тоже мне дали такой номер, и я носил его 16 лет».

Собаку-поводыря обучили сотрудники некоммерческой организации «Глаза, ведущие незрячих». Её возглавляет новый хозяин Тена.

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[Томас Панек, глава организации «Глаза, ведущие незрячих»]:

«Я человек, потерявший зрение. Тен будет глазами, которые меня ведут. Он поможет мне ориентироваться во время ходьбы и бега. Он будет постоянно рядом».

Организация «Глаза, ведущие незрячих» существует на пожертвования. Она разводит собак и готовит их к работе поводырями. Потом животных бесплатно передают слепым. В прошлом году собак-поводырей получили 150 человек с нарушениями зрения. С 2020 года в совет директоров организации входит Илай Мэннинг.

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