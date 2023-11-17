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Телеканал NTD

Для спасения лягушки женщина проехала 1000 км

Для спасения лягушки женщина проехала 1000 км
Для спасения лягушки женщина проехала 1000 км

Мин Тимс, жительница австралийского штата Квинсленд, косила газон. Пожилая женщина случайно поранила газонокосилкой голову зелёной древесной лягушки и очень расстроилась.

Она позвонила племяннице и попросила найти ветеринарную клинику. Девушка нашла клинику Frog Safe на расстоянии в 1000 км от дома. Женщина отвезла туда пострадавшую амфибию.

Помимо раны, у лягушки были внутренние паразиты. «Рану очистили от инфекции. На полное заживление ушло примерно пять недель, – рассказала глава клиники Дебора Перголотти. – Заболевание (из-за которого лягушка оказалась на газоне в дневное время) вызвано двумя внутренними паразитами». Здоровую лягушку выпустили в дикую природу.

Древесные лягушки, или квакши, обычно ведут ночной образ жизни. Питаются насекомыми.

Дебора Перголотти считает, что нужно заботиться обо всех живых существах: «Современный мир разделяет людей, многие в погоне за деньгами. Если мы хотим преодолеть это, спасти планету и самих себя, то должны преодолеть разобщённость и заботиться обо всех, включая самых маленьких животных. Все они важны для природы».

Любители квакш содержат их в террариумах. Размер лягушек – от 7 до 15 см. На кончиках пальцев у этих земноводных есть присоски, поэтому они могут удерживаться даже на гладких вертикальных поверхностях, например, на стекле. Земноводные быстро привыкают к людям и безбоязненно берут корм из рук. В неволе живут от 15 до 20 лет.

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