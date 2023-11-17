Для спасения лягушки женщина проехала 1000 км

Мин Тимс, жительница австралийского штата Квинсленд, косила газон. Пожилая женщина случайно поранила газонокосилкой голову зелёной древесной лягушки и очень расстроилась.

Она позвонила племяннице и попросила найти ветеринарную клинику. Девушка нашла клинику Frog Safe на расстоянии в 1000 км от дома. Женщина отвезла туда пострадавшую амфибию.

Помимо раны, у лягушки были внутренние паразиты. «Рану очистили от инфекции. На полное заживление ушло примерно пять недель, – рассказала глава клиники Дебора Перголотти. – Заболевание (из-за которого лягушка оказалась на газоне в дневное время) вызвано двумя внутренними паразитами». Здоровую лягушку выпустили в дикую природу.

Древесные лягушки, или квакши, обычно ведут ночной образ жизни. Питаются насекомыми.

Дебора Перголотти считает, что нужно заботиться обо всех живых существах: «Современный мир разделяет людей, многие в погоне за деньгами. Если мы хотим преодолеть это, спасти планету и самих себя, то должны преодолеть разобщённость и заботиться обо всех, включая самых маленьких животных. Все они важны для природы».

Любители квакш содержат их в террариумах. Размер лягушек – от 7 до 15 см. На кончиках пальцев у этих земноводных есть присоски, поэтому они могут удерживаться даже на гладких вертикальных поверхностях, например, на стекле. Земноводные быстро привыкают к людям и безбоязненно берут корм из рук. В неволе живут от 15 до 20 лет.