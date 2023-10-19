В пострадавшие от засухи деревни Амазонии начали доставлять гуманитарную помощь

Продукты и лекарства доставляют в посёлок в бразильском штате Амазонас. Он, как и десятки других, пострадал..

Продукты и лекарства доставляют в посёлок в бразильском штате Амазонас. Он, как и десятки других, пострадал от сильнейшей засухи.

Посылки везут на тракторе, поскольку местная река почти высохла.

[Нельсон Бриту Мендонса, сельский староста]:

«Плохо, потому что мы практически изолированы. Сюда, где я живу, лодки и каноэ по-прежнему прийти не могут. Доступ есть только на тракторе или пешком».

По данным правительства Бразилии, 60 из 62 городов северного штата Амазонас объявили чрезвычайное положение из-за засухи и лесных пожаров. До конца месяца, как ожидается, ситуация не изменится.

[Хосана Мендонса, местная жительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Купить продукты сложно. Если это длительная засуха, то такая проблема останется с нами на месяцы. Будет только хуже».

Продукты доставляет Фонд устойчивого развития Амазонии и «Климатический альянс Амазонки».

[Вальклея Солидаде, сотрудница фонда помощи]:

«Сложнее всего людям сейчас получить то, чего они не производят. Это еда и лекарства. Я слышала, что многие боятся заболеть, поскольку доехать до больницы сложно».

Активисты составляют карту районов, больше всего пострадавших от засухи. В них везут еду, воду, лекарства и предметы первой необходимости.

[Лусиана Валентин, местная жительница]:

«Нет даже базовых медицинских услуг. А у наших детей часто случаются диарея, рвота и повышается температура из-за воды».

Крупнейший в мире тропический лес столкнулся с исторической засухой. Учёные считают, что причиной стал феномен Эль-Ниньо.

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