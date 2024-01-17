Ноутбук с двойным экраном и будущее прозрачных дисплеев: новинки CES-2024

Тайваньская технологическая компания ASUS представила на выставке CES в Лас-Вегасе «первый в мире» 14-дюймовый ноутбук с..

Тайваньская технологическая компания ASUS представила на выставке CES в Лас-Вегасе «первый в мире» 14-дюймовый ноутбук с двойным OLED-экраном.

Два 3К-дисплея образуют большое визуальное рабочее пространство. Ноутбук также оснащён съёмной полноразмерной Bluetooth-клавиатурой.

ASUS утверждает, что Zenbook DUO – это ультрапортативное рабочее место, которое можно настроить в различных режимах.

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[Редуан Таусси, представитель ASUS]:

«Когда я в пути, мне всегда сложно открывать два окна одновременно на моём 14-дюймовом экране для выполнения нескольких задач. Так что я привык, что у меня есть ноутбук и компьютер рядом с ним. Это обеспечивает многозадачность. Мы хотели воспроизвести это на одном ноутбуке, и я думаю, что мы этого достигли».

ASUS также показала новые ноутбуки со специальным ключом Microsoft Copilot. Он запускает чат-бота с искусственным интеллектом.

Microsoft договорилась с несколькими производителями компьютеров, такими как ASUS и Dell, о том, чтобы добавить кнопку AI на ноутбуки. Этот шаг поможет компании извлечь выгоду из тесного партнёрства с производителем ChatGPT OpenAI и стать окном для приложений генеративной технологии искусственного интеллекта.

Между тем, южнокорейский производитель экранов LG представил будущее прозрачных дисплеев. Он заявляет, что он единственный в мире, кто создаёт подобные OLED-экраны.

И вскоре они, возможно, появятся в элитных торговых центрах. Так могут выглядеть стенды, на которых отображаются цены, текст и изображения. Кроме того, такие экраны можно будет встраивать в прозрачные витрины.

[Николь Скотт, эксперт по технологиям]:«Мы определённо увидим прозрачные дисплеи в роскошных магазинах, как здесь, на стенде LG. Обычным магазинам потребуется некоторое время, чтобы позволить себе подобное, и технология должна будет сначала подешеветь».

Эксперты ожидают, что такие прозрачные экраны появятся в магазинах класса люкс по всему миру уже в этом году.

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