Samsung представила смартфоны премиум-класса с искусственным интеллектом

Компания Samsung Electronics представила свои новейшие смартфоны премиум-класса. Они оснащены множеством функций искусственного интеллекта, такими как..

Компания Samsung Electronics представила свои новейшие смартфоны премиум-класса. Они оснащены множеством функций искусственного интеллекта, такими как синхронный перевод телефонных звонков на иностранном языке.

Релиз провели после новостей о том, что Apple в прошлом году впервые с 2010-го обогнала Samsung по поставкам смартфонов. Это произошло благодаря высокому спросу на устройства премиум-класса.

Samsung свои премиальные модели Galaxy S24 оснастила двусторонним голосовым переводом в режиме реального времени во время телефонного разговора на двух разных языках. В компании говорят, что это первый смартфон с подобной функцией.

Она доступна для 13 языков. Причём генеративный искусственный интеллект будет постоянно совершенствовать качество перевода.

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Кроме того, новые смартфоны предлагают функцию поиска с помощью ИИ. То есть можно обвести любую часть изображения на экране, после чего совпадения будут найдены в Google.

В новом Galaxy S24 будет использоваться технология генеративного искусственного интеллекта Gemini Nano. В частности технология Gemini Pro и Imagen 2 для преобразования текста в изображение через облако.

Также можно будет переводить голосовые записи и редактировать фото и видео, заполняя с помощью ИИ несуществующий фон или кадры.

[Боб О’Доннел, аналитик в области технологий]:«Все говорят о генеративном искусственном интеллекте, и Samsung действительно начал его предлагать. Некоторые вещи людям покажутся очень интересными. Например, Circle to Search, разработка Google, первой появится на этих телефонах Samsung. А ещё – непосредственный перевод телефонного звонка или обмена текстовыми сообщениями. Это своего рода научно-фантастические футуристические вещи».

При этом подобные функции будут загружены на устройство каждого пользователя, и для их работы подключение к облаку не потребуется. Как говорят в компании, это обеспечит больше безопасности личной информации.

Только 5% смартфонов, выпущенных в 2024 году, будут оснащены искусственным интеллектом. Но, как ожидается, в 2027 году эта цифра вырастет до 45%.

Серия Galaxy S24 поступит в продажу 31 января. Стоимость разных моделей будет колебаться от 800 до 1300 долларов США.

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