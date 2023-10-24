Древняя астролябия станет главным лотом на аукционе Sotheby’s

Древний астрономический прибор станет главным лотом на аукционе Sotheby's «Искусство исламского мира и Индии». Это бронзовая..

Древний астрономический прибор станет главным лотом на аукционе Sotheby’s «Искусство исламского мира и Индии».

Это бронзовая астролябия возрастом более тысячи лет. Гравировка на пластинах сделана куфическим шрифтом – древнейшим стилем арабской каллиграфии. На них обозначены звёзды и движение Солнца. Этот ранний образец астролябии создан в Багдаде в IX-X веках.

[Бенедикт Картер, эксперт аукционного дома Sotheby’s]:

«Наверное, лучший вариант описания астролябии такой: это двухмерное представление о трёхмерной Вселенной, которую можно держать на ладони. Прибор использовали по-разному, но, вероятно, в основном веками для определения времени по положению Солнца днём и Луны ночью».

Подобные астролябии – редкость. Эта дошла до наших дней в целости и сохранности и находится в частной коллекции. Нынешний владелец приобрёл её в 1982 году.

[Бенедикт Картер, эксперт аукционного дома Sotheby’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Она изготовлена, скорее всего, в Багдаде примерно в 900 году нашей эры, поэтому считается одной из самых ранних исламских астролябий. Известно всего примерно 20 астролябий такого типа и возраста. И почти все они находятся в мировых музеях».

В числе других лотов – бронзовая мерная чашка с надписями молитв. Она датируется 1184 годом нашей эры. Её планируют продать за четверть миллиона фунтов стерлингов.

А это горелка для благовоний XII века в форме птицы. Её оценили в 150-200 тысяч фунтов стерлингов.

Также представлены тарелки из Турции с цветочным орнаментом, характерным для древнего исламского искусства.

Ещё на аукцион выставят редкую стеклянную чашу из Египта или Сирии, которая датируется XIV веком. За неё рассчитывают выручить до 800 тысяч фунтов стерлингов.

[Бенедикт Картер, эксперта аукционного дома Sotheby’s]:

«Последние десять-двадцать лет – благоприятный период для исламского и индийского рынка в целом. За лучшие экземпляры заплатили большие деньги. Что касается астролябий, у нас ещё не было ни одной такой древней».

Астролябию оценивают в полтора – два с половиной миллиона фунтов стерлингов.

Аукцион состоится 25 октября в Лондоне.

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