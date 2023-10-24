Сотрудники трёх заводов GM объявили забастовку против увольнений

Бросили рабочие места. Сотрудники автоконцерна General Motors в Бразилии вышли на стачку в знак протеста против..

Бросили рабочие места. Сотрудники автоконцерна General Motors в Бразилии вышли на стачку в знак протеста против увольнений. Обещают бастовать неопределённое время. В итоге встали заводы в трёх городах – Сан-Жозе-дус-Кампус, Можи-дас-Крузис и Сан-Каэтану-ду-Сул.

Профсоюзы организовали забастовку после того, как GM уволил сотрудников. Их число не называют ни компания, ни профсоюзы. Людей ставили в известность об увольнении по электронной почте или отправляли сообщение в мессенджере.

[бывшая сотрудница компании GM]:

«В субботу меня удивило сообщение об увольнении. Мы все беззащитны. Компания сделала это произвольно. Мы стоим у её дверей, и профсоюз уже объявил забастовку. Мы будем бороться и добиваться того, чтобы увольнения отменили».

General Motors объясняет увольнения тем, что снизился экспорт, и, следовательно, сократился объём продаж. Компании необходимо поддерживать своё существование, чтобы не разориться в будущем.

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Представители профсоюзов утверждают, что руководство концерна нарушило обещание не увольнять сотрудников до мая 2024 года.

[Веллер Перейра, глава профсоюза завода в Сан-Жозе-дус-Кампусе]:

«General Motors в последнее время получала огромную прибыль. У неё нет причин для увольнений».

На заводе GM в городе Сан-Жозе-дус-Кампус работает примерно 4000 человек. Там производят пикапы Chevrolet S-10 и внедорожники Trailblazer, а также двигатели и коробки передач.

Ранее компания GM временно приостановила действие 1200 контрактов с работниками завода, поскольку уже тогда испытывала трудности.

Сейчас сотрудники предприятий не только выступают против увольнений, но и требуют сократить рабочий день без снижения зарплаты.

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