В Индонезии снова извергается смертоносный вулкан Марапи

В Индонезии снова извергается вулкан Марапи. В среду он выбросил в воздух пепел на высоту 500-600..

В Индонезии снова извергается вулкан Марапи. В среду он выбросил в воздух пепел на высоту 500-600 метров.

Марапи – один из самых активных вулканов на острове Суматра. Напомним, около полутора недель назад его извержение закончилось смертью людей. Тогда в общей сложности погибло 23 человека. В основном это были альпинисты, которые в момент извержения оказались на горе. Ещё около 50 человек удалось эвакуировать. Многие получили серьёзные ожоги.

В тот раз вулкан выбросил столб пепла высотой около трёх тысяч метров. В этот раз, по словам главы вулканического агентства Индонезии, извержение менее серьёзное.

Марапи опасен тем, что его извержения предсказать трудно. Зарождаются они неглубоко, и подземных толчков при этом нет.

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На склонах горы расположены две деревни, в которых живёт около полутора тысяч человек. Как видно на этих кадрах, они продолжают заниматься повседневными делами.

В предыдущий раз Марапи извергался в начале этого года. Тогда столбы были высотой до километра и обошлось без жертв.

Больше всего смертей вулкан принёс во время извержения 44 года назад. Погибло 60 человек.

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