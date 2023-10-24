Произведения искусства, созданные ИИ, показали в Гонконге

Эти работы создал не человек, а искусственный интеллект и нейронные сети. Разнообразные цветовые узоры, лабиринты и..

Эти работы создал не человек, а искусственный интеллект и нейронные сети. Разнообразные цветовые узоры, лабиринты и инсталляции на экранах представили на гонконгской ярмарке цифрового искусства.

Одно из главных произведений – иммерсивная цифровая композиция «Квантовая трансцендентность». Симметрия и постоянное движение вовлекают зрителей в путешествие по лабиринту цветов и визуальную медитацию.

[Дэвид Ариев, американский художник]:

«Люди могут остановиться и слиться со Вселенной. Меня вдохновляют духовные образы, природа. Всё это происходит в бесконечных зеркальных комнатах, поэтому я люблю свет и отражения. А в 3D я могу растягивать и искажать изображения гораздо больше, чем в реальной жизни».

На выставке представлены работы ведущих цифровых художников со всего мира. На ней исследуют границы между художественным творчеством, созданным человеком, и искусственным интеллектом.

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[Джиллиан Говард, директор международной ярмарки Digital Art Fair]:

«Это искусство, где вещи создаются с помощью технологий. Это может быть художественное произведение, картина или фотография. Человеку не свойственно создавать вещи, не задействуя свои руки, поэтому у посетителей возникают вопросы. Но если задуматься, то мы уже давно это делаем. Так что я думаю, это просто вопрос времени, адаптации».

Инсталляция тайваньско-американского художника из Гонконга Джонатана Джея Ли «Не торопись» вдохновлена неоновыми огнями города.

[Джонатан Джей Ли, художник]:

«Инструменты искусственного интеллекта, на самом деле, просто помогают творить. Я знаю, что это может повлиять на бизнес художников и иллюстраторов. Но я верю, что лучшие из них приспособятся к этому. С технической точки зрения, искусственный интеллект может делать действительно впечатляющие вещи».

С момента открытия в 2021 году ярмарка объединяет художников, любителей искусства и коллекционеров, интересующихся произведениями цифрового искусства.

[Джиллиан Говард, директор международной ярмарки Digital Art Fair]:

«Это очень новый вид искусства. И, поверьте мне, многие арт-дилеры и эксперты знают о цифровом искусстве. Однако им нужно много времени, чтобы понять новые тенденции».

В выставке участвуют 20 галерей из Азии, Европы и Америки.

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