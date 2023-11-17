Будущее искусственного интеллекта обсудили на Web Summit в Португалии

Знакомьтесь с Дездемоной. Можно просто Дези. Это робот-поп-звезда, оснащённый искусственным интеллектом. Он умеет автономно составлять тексты,..

Знакомьтесь с Дездемоной. Можно просто Дези. Это робот-поп-звезда, оснащённый искусственным интеллектом. Он умеет автономно составлять тексты, а также отвечать на вопросы.

Дези стала одним из самых ярких экспонатов на технологической выставке Web Summit в Португалии. Это детище компаний SingularityNET и Hanson Robotics, которые известны и другими роботами, включая Софию.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Джанет Адамс, представительница SingularityNET]:«Она здесь для того, чтобы исследовать творческий потенциал искусственного интеллекта и робототехники в индустрии развлечений. А также, чтобы обратиться к людям, пообщаться с ними, донести идею децентрализованного ИИ до более широкого населения мира».

Искусственный интеллект считается центральной технологией всех новых разработок в индустрии.

С момента выпуска ChatGPT в ноябре 2022 года многие компании решили не отставать и выпустили своих чат-ботов, таких как Bard, Llama 2 и Claude.

[Николь Скотт, эксперт в области технологий]:«Думаю, что искусственный интеллект сейчас находится в очень интересном положении. Во всём мире мы пытаемся придумать множество различных правил и положений, и многие страны становятся более привлекательными для стартапов в области ИИ. Португалия – одна из этих стран».

Искусственный интеллект также стал горячей темой в сфере регулирования. Так, Евросоюз уже работает над законом, который введёт правила и ограничения, касающиеся этой технологии. Однако не все согласны, что ограничения нужны.

[Эндрю Макафи, эксперт в области технологий]:«Я не верю в предупредительное управление, предупредительное регулирование совершенно новых технологий. Философия, которую я предпочитаю, заключается в том, чтобы позволить им развиваться, позволить новаторам, предпринимателям и строителям делать свою работу. Если какие-то результаты нам не понравятся, то можно будет принять меры».

Рекордные 2608 стартапов из 93 стран представили свои инновации на мероприятии в Лиссабоне. Выставку посетило более 70 тысяч гостей и экспертов. Они поучаствовали во встречах, в мастер-классах и конкурсах.

Короткая ссылка на эту страницу: