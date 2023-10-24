Фермер сделал предложение подруге с помощью трактора и поля

Эти буквы на поле написаны с помощью трактора. Вот так необычно фермер Жюльен Тельез из северной..

Эти буквы на поле написаны с помощью трактора. Вот так необычно фермер Жюльен Тельез из северной Франции сделал предложение своей девушке. Он написал вопрос: «Выйдешь ли ты за меня замуж?»

Над фразой длиной 180 метров Жюльен трудился год. Использовал трактор и кусторезы. Площадь поля – два гектара.

Закончив работу, он пригласил свою подругу Элоди Бюро на прогулку в поле. Когда они пришли на место, Жюльен сказал, что для неё есть сюрприз. Она может увидеть его на экране пульта управления дроном.

[Элоди Бюро, невеста]:

«Мы поехали на поле, там нас ждал человек с дроном. Он запустил дрон над полем. Я увидела предложение на экране: «Ты выйдешь за меня замуж?», написанное огромными буквами. И тогда мой теперь уже будущий муж встал на колено и попросил меня выйти за него замуж».

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Девушка, конечно, ответила: «Да!»

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