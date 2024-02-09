Протестующие испанские фермеры перекрыли дороги по всей стране

Испанские фермеры перекрыли автомагистрали и прогнали тракторы по городским улицам, нарушив движение транспорта. Они активизировали протесты, поскольку недовольны растущими ценами, бюрократией и конкуренцией со стороны дешёвой продукции из-за пределов Европейского Союза.

Фермеры заблокировали главную автомагистраль А-3 на востоке страны, а также нарушили движение транспорта в небольших городах по всей стране, в том числе в центре Авилы.

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[фермер]:«Помидоры стоимостью 20 центов поступают в супермаркеты по цене 2 евро. Они должны дать нам возможность заработать на еду, поскольку цены на удобрения стали в три раза выше, а то, что мы продаём, стало даже дешевле, чем 30 лет назад».

Забастовки поддержали три основных фермерских ассоциации Испании.

[фермер]:«Мы защищаем наше вино и испанские продукты, потому что нам недоплачивают. Цены на нашу продукцию очень низкие, но стоимость газа и удобрений выросла почти на сто процентов, а мы до сих пор продаем по ценам, которые были установлены 30 лет назад. Дальше так не может продолжаться. ЕС должен изменить ситуацию, иначе мы потерпим крах».

Испанские фермеры присоединились к бастующим фермерам по всему Евросоюзу. Они говорят, что правила по защите окружающей среды делают их менее конкурентоспособными, чем фермеры в других регионах. Они также добавляют, что их душат налоги и бюрократия.

Большие объёмы импорта украинской продукции, для которой ЕС отменил квоты и пошлины, а также возобновление переговоров по заключению торгового соглашения между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР разожгли недовольство по поводу недобросовестной конкуренции.

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