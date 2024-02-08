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На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

Утечка радиоактивной воды произошла на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Жидкость вытекла из устройства очистки загрязнённой воды...

Дата загрузки: 2024-02-08

На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды
Утечка радиоактивной воды произошла на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Жидкость вытекла из устройства очистки загрязнённой воды. Об этом сообщила компания Tokyo Electric Power, добавив, что окружающая среда за пределами станции не пострадала.

По оценкам компании-оператора, вытекло до 5,5 тонн радиоактивной воды. Как оказалось, 10 из 16 вентилей на водоочистном оборудовании остались открытыми во время работ по техническому обслуживанию. В то время очистительную установку промывали пресной водой.

Радиоактивность загрязнённой воды составляет 22 миллиарда беккерелей. Это в 14 миллионов раз больше допустимой нормы в полторы тысячи беккерелей.

При этом Tokyo Electric Power заявила, что вода с высоким содержанием цезия и стронция в океан не попала, а просочилась в почву.

Впоследствии эту почву будет необходимо срезать и утилизировать, чтобы остановить дальнейшее загрязнение.

Напомним, аварию на АЭС «Фукусима-1» спровоцировали мощное землетрясение и цунами в 2011 году. Она стала самой масштабной ядерной катастрофой в мире со времён взрыва на чернобыльской АЭС 38 лет назад.
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