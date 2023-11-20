Исландия готовится к извержению вулкана и строит дамбу

Сейсмическая активность и движение подземных потоков лавы на полуострове Рейкьянес в Исландии усиливаются. Вулкан проснулся недалеко..

Сейсмическая активность и движение подземных потоков лавы на полуострове Рейкьянес в Исландии усиливаются. Вулкан проснулся недалеко от столицы Рейкьявика. Власти уже эвакуировали почти 4000 человек из рыбацкого городка Гриндавик.

На кадрах видны большие трещины, проходящие через центр городка. Из-за них центральная улица стала непроходимой. Земля в некоторых местах просела более чем на метр.

Эксперты говорят, что вероятность извержения остаётся высокой. Ожидается, что оно не будет сильным, но может похоронить город в лаве. Оно также угрожает геотермальной электростанции и знаменитой базе отдыха Голубая лагуна.

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[Ари Траусти Гудмундсон, геофизик]:

«Люди теперь с тревогой ждут, что будет с городом. Если извержение действительно произойдёт, оно может сильно разрушить город. Поток лавы также может просто его похоронить».

Власти заявили, что готовятся построить большую дамбу, предназначенную для отвода потоков лавы от геотермальной электростанции, расположенной примерно в шести километрах от Гриндавика.

[Ари Траусти Гудмундсон, геофизик]:«Сейчас мы строим не барьеры для остановки лавы, а барьеры, чтобы перенаправить лаву, потому что в действительности поток лавы остановить невозможно».

Курорт Голубая лагуна закрыт с прошлой недели. Это одна из главных туристических достопримечательностей Исландии.

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