Шторм «Геррит» обрушился на Великобританию

Повреждённые дома, отменённые поезда и тысячи людей без света. По Шотландии и некоторым районам северной Англии..

Повреждённые дома, отменённые поезда и тысячи людей без света. По Шотландии и некоторым районам северной Англии пронёсся шторм «Геррит» с дождями и снегопадами.

В прибрежных районах Шотландии скорость ветра достигала 128 километров в час. В ряде регионов выпущены предупреждения о наводнениях.

Несколько линий железнодорожного транспорта приостановили работу. На кабину машиниста одного состава упало дерево. Никто не пострадал.

Кроме того, по району Большого Манчестера пронёсся мини-торнадо, повредив несколько домов.

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О пострадавших сообщений не поступало, однако жителей десятков кварталов эвакуировали.

Сильный ветер также повалил много деревьев. Сейчас ведутся работы по их уборке.

[Дейл Хипкисс, менеджер национальной сети National Highways]:«Много районов затопило, поэтому мы призываем людей перед поездками лучше готовиться: брать с собой необходимые вещи, немного воды, тёплую одежду, полностью заряженный аккумулятор. И если попадаете в трудную ситуацию, звоните в службу экстренной помощи».

В аэропорту Хитроу отменили десятки рейсов, включая международные в Барселону, Берлин, Мадрид и Париж. При этом по интернету разлетелись кадры, на которых самолёты приземлялись в условиях сильного ветра, сильно раскачиваясь.

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