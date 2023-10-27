Для хозяев с собаками открыли двери музея современного искусства Тамайо в Мехико. Посетители выставки «Собаки и..

Как собак приобщают к искусству в Мексике

[Лоренца Эрасти, сотрудница музея]:

«Мы выбрали несколько работ из нашей коллекции. Идея заключается в том, чтобы посетители и собаки могли подходить к произведениям искусства и знакомиться с ними. В основе прочтения выставки лежат эмоции. Нежные отношения, существующие между владельцем и его собакой, всегда присутствуют. Посещение выставочного пространства их укрепляет».

Для хозяев с собаками открыли двери музея современного искусства Тамайо в Мехико. Посетители выставки «Собаки и искусство» теперь могут ходить по залам с мохнатыми питомцами.

Собаки спокойно ходят по залам рядом с хозяевами.

[Ману Эчеверриа, посетитель выставки]:

«Я считаю, что это очень хорошо, что в таких местах, как это, есть возможность привести с собой домашнего питомца. Было бы замечательно, если бы в других местах, подобных этому, можно было бы проводить время с собакой. Это было бы здорово».

Ученица 6-го класса Мила пришла на выставку с собакой по кличке Сакура.

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[Мила Коэн, посетительница выставки]:

«Мне понравилась идея пускать в музей собак. Я люблю везде брать её с собой. Если собака не может куда-то пойти, я туда не пойду. Я надеялась, что выставка будет более интерактивной, что собаки смогут что-то делать. Если вы приходите сюда со своей собакой, у неё должна быть возможность что-то делать».

Собаки вряд ли по достоинству оценили картины, висящие на стенах. Но им, определённо, понравилось изучать новое пространство для прогулок со своими хозяевами.

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