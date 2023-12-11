Самые яркие рекорды: обзор 2023 года

Самые большие, дорогие, продолжительные и массовые. Какими рекордами запомнился 2023 год? В начале года 3660 тайских..

Самые большие, дорогие, продолжительные и массовые. Какими рекордами запомнился 2023 год?

В начале года 3660 тайских бойцов исполнили ритуальный танец и побили рекорд Гиннесса. На площади в Хуахине они провели церемонию, которая объединяет молитву и ритуальный танец перед поединком в тайском боксе.

«Ледяная русалка» из Чили стала первым человеком, совершившим заплыв на длинную дистанцию в водах Антарктики. Барбара Эрнандес проплыла два с половиной километра в Атлантическом океане рядом с Южными Шетландскими островами.

Чешский дайвер Давид Венцл побил мировой рекорд на ледяном швейцарском озере. Он погрузился под лёд без гидрокостюма на глубину более 50 метров.

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Австралийский сёрфер Блейк Джонстон провёл на волнах более 30 часов, чем побил мировой рекорд по самому длительному непрерывному занятию сёрфингом.

А британские тройняшки из города Бристоль стали самыми недоношенными и миниатюрными младенцами в мире. Они родились на сроке в 22 недели и 5 дней. Их общий вес составлял всего один килограмм 280 граммов.

В апреле кроссовки Air Jordan легенды американского баскетбола Майкла Джордана ушли с молотка за рекордные два миллиона 200 тысяч долларов.

А 50-летняя испанская альпинистка Беатрис Фламини пробыла одна в пещере рекордные 500 дней. Она находилась на глубине 70 метров недалеко от Гранады, не контактируя с внешним миром.

4-летний Саид из ОАЭ стал самым маленьким писателем в мире. Он написал сказку о доброте и дружбе «Слон Саид и медведь».

100 часов у плиты провела нигерийский шеф-повар Хильда Бэсси. За это время приготовила сотню блюд по 55 рецептам.

А британец Джейми Макдональд стал рекордсменом Книги Гиннесса, совершив невероятное путешествие – за семь дней посетил «Новые семь чудес света».

Электрический гиперкар «Сова» побил два рекорда скорости среди серийных электромобилей. На отрезке в 200 метров электрокар развил среднюю скорость 309 километров в час. А на отрезке в 400 метров разогнался до 319 километров.

Флоридский дайвер и инженер-биомедик Джозеф Дитури установил рекорд, пробыв в подводном жилище ровно 100 дней.

Также установили новый рекорд по фридайвингу. Француз Арно Жеральд погрузился без снаряжения на 122 метра.

На ярмарке в Мехико приготовили самую длинную торту – мексиканский сэндвич. Его длина составила 75 метров.

За рекордную цену ушла с молотка знаковая двууголка Наполеона Бонапарта. Лот продали за 1 миллион 930 тысяч евро с учётом сборов.

А немец Томас Джеромин установил у себя в доме 555 рождественских ёлок, побив рекорд Германии.

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