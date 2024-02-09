102-летний британец полетал на «Спитфайре», участвовавшем во Второй мировой войне

Британцу Джеку Хеммингсу из графства Суссекс 102 года, и он сидит за штурвалом истребителя «Спитфайр». Такие..

Британцу Джеку Хеммингсу из графства Суссекс 102 года, и он сидит за штурвалом истребителя «Спитфайр». Такие боевые машины внесли большой вклад в победу во Второй мировой войне. Потом оставались в строю до середины 50-х.

Джек служил в Королевских ВВС Великобритании. А теперь считает, что стал самым пожилым пилотом, управлявшим «Спитфайром».

Полетать на знаменитом самолёте пожилому британцу предложила благотворительная организация.

[Джек Хеммингс, бывший пилот Королевских ВВС Великобритании]:

«Любой, кто хоть что-то смыслит в полётах, хотел бы полетать на «Спитфайре», поскольку у него особенная репутация. И это красивый самолёт, поэтому хочется увидеть себя в такой симпатичной птичке с красиво изогнутыми крыльями и всем прочим».

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Джек согласился сразу, а жена не протестовала.

Во время войны пилот летал на американском бомбардировщике «Локхид Хадсон» и сражался с японцами. Он заметил, что кабина в «Спитфайре» отличается.

[Джек Хеммингс, бывший пилот Королевских ВВС Великобритании]:

«Не могу сказать, что там удобно. Но тогда, в 40-х, не заботились о комфорте. Важно было дать отпор нацистам».

Пожилой пилот провёл в воздухе 20 минут. Говорит, что управлять было трудно: и самолёт незнакомый, и возраст даёт о себе знать. Но, в принципе, полёт прошёл прекрасно.

[Джек Хеммингс, бывший пилот Королевских ВВС Великобритании]:

«Не решаюсь сказать что-либо плохое о «Спитфайре». Но это не та экзотическая птица, какую я ожидал увидеть. Немного похоже на обычный самолёт, приятный в управлении, но не настолько, как я ожидал».

Джек вспомнил былое не просто так. Его полёт помог собрать деньги на благотворительность. Причём британец сотрудничает с этой организацией уже второй раз. Первый был в 1948 году. Тогда он десять месяцев летал над Африкой, чтобы оценить возможности самолётов в доставке помощи изолированным общинам.

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