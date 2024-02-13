Мировые цены на какао бьют рекорды

Какао-бобы становятся всё более дефицитным товаром. Их стоимость поднялась до исторического максимума. И это плохая новость..

Какао-бобы становятся всё более дефицитным товаром. Их стоимость поднялась до исторического максимума. И это плохая новость для любителей шоколада по всему миру.

Фьючерсы на эталонное какао на бирже в Нью-Йорке стоят почти 5900 долларов США за тонну. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году.

Цены подскочили, поскольку из-за плохого урожая запасы какао истощаются.

Ожидается, что в Гане, втором в мире крупнейшем производителе какао, объём производства в лучшем случае достигнет полумиллиона тонн. Это будет на 150 000 тонн меньше, чем в предыдущем году.

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Есть опасения и в отношении урожая в ведущем мировом производителе какао-бобов – Кот-д’Ивуаре.

Как показывают опросы, общий мировой дефицит составит 375 000 тонн.

Компании, которые производят шоколад, с трудом находят поставщиков. Покупателям также всё сложнее купить качественные шоколадные изделия. Так, в конце января цены на шоколад в США выросли на 11%.

Крупные компании уже сообщают о спаде продаж. При этом дефицит какао-бобов, как ожидается, будет и в следующем году.

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