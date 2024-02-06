Олег Кононенко побил мировой рекорд по самому продолжительному пребыванию в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по совокупной длительности пребывания в космосе. Сейчас ему 59..
Дата загрузки: 2024-02-07
Сейчас ему 59 лет. Мужчина провёл на орбите Земли более 878 дней и 12-ти часов.
Предыдущий рекорд также принадлежал россиянину – Геннадию Падалке. В 2015 году его общая продолжительность пребывания в космосе составила 878 дней, 11 часов, 29 минут и 48 секунд.
С 2008 года Кононенко совершил пять полётов на Международную космическую станцию.
Бортинженер рассказал журналистам, что каждое путешествие на орбиту требует тщательной подготовки из-за постоянных модернизаций станции. Но стать космонавтом было его детской мечтой.
Нынешний полёт Кононенко на МКС начался 15 сентября прошлого года. Он вылетел вместе с астронавтом НАСА Лорал О’Харой и соотечественником из Роскосмоса Николаем Чубом.
Ожидается, что к концу этой экспедиции космонавт станет первым человеком, который провёл в космосе тысячу дней.
Международная космическая станция – одна из немногих сфер, в которых Соединённые Штаты и Россия продолжают тесно сотрудничать.
В декабре Роскосмос объявил, что его программа совместных полётов с НАСА по доставке астронавтов на МКС продлена до 2025 года.
При этом уже 22 февраля американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX повезёт на МКС очередной экипаж.
В него войдут российский космонавт Александр Гребёнкин, а также астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.
Корабль стартует из Космического центра имени Кеннеди во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Экипаж проведёт на станции около шести месяцев.
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