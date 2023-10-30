Умер Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья»

К дому актёра Мэттью Перри в Лос-Анджелесе несут цвету. Он скончался на 55 году жизни 28..

К дому актёра Мэттью Перри в Лос-Анджелесе несут цвету. Он скончался на 55 году жизни 28 октября. Тело знаменитости нашли в джакузи. Сначала причиной смерти назвали утопление. Позже уточнили, что у актёра произошла внезапная остановка сердца.

Мэттью Перри больше всего известен по роли Чендлера в популярном ситкоме «Друзья». Также на его счету роли в таких фильмах, как «Поспешишь – людей насмешишь», «Девять ярдов» и «Папе снова 17».

У Перри в прошлом были проблемы с алкоголем и зависимостью от обезболивающих. При этом, как говорит полиция, следов наркотиков в его теле не обнаружили. Не выявили и признаков насильственной смерти.

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[поклонница Мэттью Перри]:

«Есть много людей с зависимостью, и он помог многим людям. Так что, на мой взгляд, он отдал должное своему сообществу и своим друзьям. Его поступки были бескорыстными и щедрыми».

[поклонница Мэттью Перри]:«Муж узнал об этом первым и не мог поверить. Мы все были в шоке. Надеялись, что это неправда. Очень грустно. Он был таким молодым».

На улицах Лос-Анджелеса актёра тоже вспоминают с теплотой.

[житель Лос-Анджелеса]:«Грустно. Пятьдесят четыре года – очень молодой». [жительница Лос-Анджелеса]:«Он был одним из моих любимых персонажей. Знаете, у него было очень оригинальное чувство юмора. Я на нём выросла вместе с семьёй. Очень грустно, что его больше нет».

Сериал «Друзья» продолжался 10 сезонов с 1994 по 2004 годы. Перри играл в нём главную роль вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвидом Швиммером, Мэттом Лебланом и Лизой Кудроу.

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