Beatles выпустит старую песню с голосом Леннона благодаря ИИ

The Beatles выпустит новую песню. Когда-то её написал Джон Леннон, но до широкой публики она не дошла. Теперь же композицию смогли собрать воедино благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщила звукозаписывающая компания Universal.

Композицию под названием Now and then называют последним хитом «Битлз». Помимо голоса Леннона, она включает в себя голоса ныне живых участников коллектива – Пола Маккартни и Ринго Старра, а также покойного Джорджа Харрисона.

Маккартни написал: «Вот он, кристально чистый голос Джона. Это очень эмоционально. И мы все в ней звучим. Это настоящая запись «Битлз»».

Песня Now and then появилась ещё в конце 70-х, когда Леннон записал демо в своём доме в Нью-Йорке. Именно возле него он был убит в 1980 году.

Спустя годы после его смерти жена Леннона Йоко Оно передала коллекцию записей, включая Now and then, другим участникам «Битлз». Они добавили к ним свои партии. Но технологические ограничения означали, что вокал Леннона и фортепиано нельзя было разделить, чтобы получить чёткий микс, необходимый для создания песни.

Идея возродить сингл появилась после выхода документального сериала Питера Джексона 2021 года «Битлз: Возвращение». В нём удалось отделить инструменты и вокал с помощью искусственного интеллекта.

По словам Universal, ту же технологию применили для песни Now and then, в которую потом добавили голоса Маккартни и Старра.

Старр написал: «Это максимально приближённо к тому, как бы он звучал. Как будто Джон был там».

