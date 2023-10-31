Beatles выпустит старую песню с голосом Леннона благодаря ИИ

The Beatles выпустит новую песню. Когда-то её написал Джон Леннон, но до широкой публики она не..
Дата загрузки: 2023-11-01
Композицию под названием Now and then называют последним хитом «Битлз». Помимо голоса Леннона, она включает в себя голоса ныне живых участников коллектива – Пола Маккартни и Ринго Старра, а также покойного Джорджа Харрисона.
Маккартни написал: «Вот он, кристально чистый голос Джона. Это очень эмоционально. И мы все в ней звучим. Это настоящая запись «Битлз»».
Песня Now and then появилась ещё в конце 70-х, когда Леннон записал демо в своём доме в Нью-Йорке. Именно возле него он был убит в 1980 году.
Спустя годы после его смерти жена Леннона Йоко Оно передала коллекцию записей, включая Now and then, другим участникам «Битлз». Они добавили к ним свои партии. Но технологические ограничения означали, что вокал Леннона и фортепиано нельзя было разделить, чтобы получить чёткий микс, необходимый для создания песни.
Идея возродить сингл появилась после выхода документального сериала Питера Джексона 2021 года «Битлз: Возвращение». В нём удалось отделить инструменты и вокал с помощью искусственного интеллекта.
По словам Universal, ту же технологию применили для песни Now and then, в которую потом добавили голоса Маккартни и Старра.
Старр написал: «Это максимально приближённо к тому, как бы он звучал. Как будто Джон был там».
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