Археологи откопали польских «упырей»

Эти 400-летние останки молодой женщины показали, как на территории Польши сотни лет назад хоронили тех, кого..

Эти 400-летние останки молодой женщины показали, как на территории Польши сотни лет назад хоронили тех, кого считали «упырями» и «вурдалаками». Её скелет нашли с серпом на шее и амбарным замком на ноге.

Находку сделали ещё летом 2022 года. Позже на том же поле нашли останки ребёнка возрастом 5-7 лет. Он был похоронен лицом вниз и тоже с замком на ноге.

Профессор Дариуш Полинский говорит, что люди в то время считали, что мёртвые могут вернуться после смерти, чтобы пить кровь и есть плоть живых. В основном в категорию «упырей» попадали люди с особыми болезнями, некрещёные дети, а также те, кто погиб при трагических обстоятельствах.

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[Дариуш Полинский, руководитель раскопок]:

«Предполагается, что людей хоронили лицом вниз из-за страха, что они будут кусаться. То есть если они проснутся и захотят встать, то будут кусать землю. Таковы были верования. То есть, боялись контакта с такими людьми, поскольку они могли кусаться и пить кровь».

Учёные предполагают, что женщина, скорее всего, болела и у неё проявлялись симптомы, которые и заставляли других людей её бояться. Что касается ребёнка, то он вызывал ещё больше страха.

[Урсула Окулярчик, археолог]:«Эти кости принадлежат ребёнку шести-семи лет. Они были в могиле, которую, скорее всего, разрыли уже после захоронения ребёнка. Остальные кости туловища достали. Наверное, посчитали, что предыдущих мер защиты было недостаточно».

На месте нашли десятки подобных могил. Около трети содержали металлические предметы на теле или камни на руках или шее умерших. Считалось, что они удерживали мёртвых в их могилах.

Размер кладбища остаётся неизвестным. Команда планирует новые раскопки.

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