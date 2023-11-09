Знаменитую двууголку Наполеона I выставят на аукцион в Париже

Знаковую двурогую шляпу Наполеона Бонапарта выставят на торги в Париже. За неё рассчитывают выручить 800 тысяч..

Знаковую двурогую шляпу Наполеона Бонапарта выставят на торги в Париже. За неё рассчитывают выручить 800 тысяч евро.

Образ легендарного солдата-императора неразрывно связан с серым сюртуком и двуугольной шляпой, которую также называют бикорн. Наполеон I выделялся тем, что всегда носил двууголку «по-боевому» – параллельно плечам, а не перпендикулярно им. Такой способ называется «в колонне».

[Жан-Пьер Осена, аукционист]:

«Поэтому люди узнавали эту шляпу повсюду. Заметив её на поле сражения, они знали, что там Наполеон. А когда он был один, то носил шляпу на голове или держал в руке, а иногда куда-нибудь бросал. Это был его образ, символ императора».

Всего у Наполеона I было примерно 120 бикорнов. Сейчас осталось 30 шляп, подлинность которых подтверждена. Есть ещё несколько штук с сомнительным происхождением.

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Этот бикорн Наполеон I носил в 1815 году, когда бежал с Эльбы. Тогда же украсил его кокардой.

[Жан-Пьер Осена, аукционист]:

«Иногда, если речь заходит о шляпах Наполеона, каждый владелец утверждает, что у него настоящая. Но невозможно проследить её историю и быть уверенным в том, что та шляпа принадлежала императору. Поэтому то, что Наполеон носил этот бикорн, мне кажется очень трогательным».

Аукцион пройдёт 19 ноября. На торги также выставят ночную рубашку императора. Он носил её во время своего изгнания на острове Святой Елены. Ещё одним лотом станет копия последнего завещания Наполеона I. Его под диктовку записал маркиз Монтолон – адъютант великого полководца.

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