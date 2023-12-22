В России из-за снежной зимы вырос спрос на валенки

В России валенки традиционно считаются деревенской обувью. Но в холодные и снежные зимы их надевают и..

В России валенки традиционно считаются деревенской обувью. Но в холодные и снежные зимы их надевают и горожане. Тем более что в последние десятилетия валенки украшают вышивкой, рисунками и другим декором.

В Москве этой зимой спрос на валеную обувь вырос.

[Людмила Тимощенко, директор магазина]:

«Продажи валенок напрямую зависят от погодных условий. Как только выпал снег на улице, тут же пошли покупатели стройными рядами к нам в магазин. И поэтому, конечно, продажи очень выросли».

Обычные валенки покупают в основном для деревни. Для города берут на резиновой подошве. Впрочем, красивые валенки можно надеть и с прозрачными галошами.

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Крупнейшая российская фабрика валеной обуви работает в Ярославле. Её более ста лет назад открыл купец крестьянского происхождения Илья Фомич Кашин. Сейчас здесь работает 300 человек. Каждый год фабрика выпускает 400 тысяч пар валенок.

[Семён Шмыков, директор фабрики]:

«Мы пытаемся освежить внешний вид, придать современный вид нашей обуви. Работаем с формой, украшаем нашу обувь и защищаем от воды с помощью различных видов подошвы».

На фабрике проводят экскурсии и знакомят с процессом изготовления валенок.

[Надежда Лукнова, экскурсовод]:

«Здесь наши мастера сажают наши валенки-великаны на специальное оборудование, которое называется «крокодилы», и придают им размер».

После этого валенки отправляются в стирку.

[Надежда Лукнова, экскурсовод]:

«Когда наши валенки ждут, когда их натянут на колодки, они остывают и соответственно дубеют. Для того чтобы они стали мягкими и податливыми, их разогревают в специальной распарочной бочке. Минут 40 они нагреваются, становятся как горячие пирожки и очень легко надеваются на металлическую колодку».

Большая часть валенок, выпущенных на фабрике в Ярославле, идёт в города, которые находятся в Арктической зоне России.

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