Осень-зима от Dior: Кьюри показала истоки одежды прет-а-порте модного дома

Новую осенне-зимнюю коллекцию представил модный дом Dior на Неделе моды в Париже. Креативный директор Мария Грация Кьюри обратилась к истокам модного бренда. Она черпала вдохновение в атмосфере конца 60-х годов и в женственных, сшитых на заказ образах того периода.

Модели проходят по залу, украшенному стволами бамбука, а также замысловатыми фигурами в центре. На них аккуратные тренчи, расклешённые мини-юбки, длинные сетчатые платья, сверкающие вышивкой из бисера, и жакеты с отделкой. Сумки – самых разных форм и размеров, как и обувь, в том числе высокие жокейские сапоги.

Кьюри говорит, что, когда покойный дизайнер Марк Боан перешёл от тщательно продуманных, сшитых по индивидуальному заказу стилей от-кутюр к моделям готовой одежды, то его задачей было создать новые силуэты, которые женщинам было бы легче носить, когда они выходят в свет.

[Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это было новое поколение, менее традиционное, чем в прошлом. И оно хотело менять одежду чаще и без длительных примерок, необходимых для создания образа от-кутюр».

Коллекцию назвали «Мисс Диор». Это же название можно было увидеть на некоторых моделях в виде графики с толстыми мазками в стиле 60-х.

[Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior]:

«Я думаю, что господин Боан очень хорошо понял это новое поколение. И я думаю, что это было очень важно для нашего дома, потому что в 1967 году он запустил эту новую линию «Мисс Диор», и это была действительно первая линия прет-а-порте. Для дома высокой моды было очень необычно выйти на новую территорию, территорию прет-а-порте. И он в этом преуспел».

Сложные, похожие на доспехи скульптуры из тростника – работы индийской художницы Шакунталы Кулкарни. В своём творчестве она исследует тему городской жизни женщин, а также пространств, где она протекает.

Неделя моды в Париже продлится до 5 марта и соберёт на подиумах самые престижные бренды, в том числе Chanel, Hermes и Louis Vuitton.

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