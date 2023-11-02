Цены на апельсиновый сок выросли до рекордных значений

Цены на апельсиновый сок выросли до самого высокого уровня с момента начала торговли фьючерсными контрактами в..
Дата загрузки: 2023-11-02
Январские фьючерсы на замороженный концентрированный апельсиновый сок на Межконтинентальной бирже достигли рекордного максимума: превысили девять долларов за килограмм. Потом снизились до 8,5 долларов.
В целом в этом году цены выросли на 90%.
Трейдеры говорят, что такое положение дел превысило самые смелые ожидания, и что потенциальная прибыль от сделок ошеломляет.
На производство сока в мире повлияли несколько факторов. Среди них плохие погодные условия, а также болезни растений. Из-за этого значительно сократились урожаи в Мексике, США и Бразилии.
В частности, во Флориде производство сока в последние годы пострадало из-за ураганов. Так, в июле Министерство сельского хозяйства США заявило, что в этом году Флорида поставит лишь около 16 миллионов ящиков апельсинов. Это на 70% меньше, чем в прошлом сезоне.
Стоит отметить, что, несмотря на замедление инфляции, в мире наблюдается рост цен и на другие продукты. Среди них сахар-сырец и какао.
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