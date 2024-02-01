На Кубе в последнюю минуту отложили пятикратное повышение цен на бензин

Куба неожиданно отложила пятикратное повышение цен на бензин, запланированное на 1 февраля. Это случилось из-за кибератаки...
Дата загрузки: 2024-02-01
По словам политика, решение приняли из-за инцидента в компьютерных системах сбыта топлива.[Милдри Гранадильо, вице-министр экономики Кубы]:
«Мы решили отложить обновление цен на топливо и его продажу в сети заправочных станций в иностранной валюте. На это решение повлиял инцидент в области кибербезопасности в компьютерных системах сбыта топлива. Это был вирус из-за границы».
В конце декабря власти Кубы объявили о ряде мер, включая повышение цен на топливо и общественный транспорт. Так они попытаются сократить дефицит бюджета. Критики говорят, что такие действия усугубят инфляцию, а также станут несвоевременными, поскольку нет стимулов для внутреннего производства.[водитель такси]:
«Мне кажется, это хорошая мера – не повышать цены на топливо и оставить их на прежнем уровне, пока экономика не стабилизируется. Как только экономика стабилизируется, власти решат, повышать ли цены». [местный житель]:
«Люди были немного шокированы, поскольку рост цен на топливо также приводит к росту цен на общественный транспорт и транспортные услуги. Новая цена оказалась очень высокой для карманов кубинцев».
По словам вице-министра, цены на топливо пока останутся прежними. На какой период – неизвестно.
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